Экс-губернатора Петербурга Яковлева госпитализировали с COVID-19

Яковлев стал президентом РСС в 2009 г. До этого в 1996-2003 гг. он занимал должность губернатора Санкт-Петербурга, в 2003-2004 гг. был заместителем председателя правительства, а в 2004-2007 гг. — министром регионального развития РФ.