Экс-губернатора Петербурга Яковлева госпитализировали с COVID-19
Бывший губернатор Санкт-Петербурга, глава Российского союза строителей (РСС) Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на вице-президента организации Анвара Шамузафарова.
«Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что, к сожалению, он заболел коронавирусом», — сообщил Шамузафаров на расширенном заседании союза в Новосибирске.
Яковлев стал президентом РСС в 2009 г. До этого в 1996-2003 гг. он занимал должность губернатора Санкт-Петербурга, в 2003-2004 гг. был заместителем председателя правительства, а в 2004-2007 гг. — министром регионального развития РФ.
Ранее стало известно, что губернаторы Вологодской области и Красноярского края Олег Кувшинников и Александр Усс также заразились коронавирусом. Главы регионов находятся на самоизоляции и работают в дистанционном режиме.