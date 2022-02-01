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Экс-губернатора Петербурга Яковлева госпитализировали с COVID-19

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Бывший губернатор Санкт-Петербурга, глава Российского союза строителей (РСС) Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на вице-президента организации Анвара Шамузафарова.

«Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что, к сожалению, он заболел коронавирусом», — сообщил Шамузафаров на расширенном заседании союза в Новосибирске.

Яковлев стал президентом РСС в 2009 г. До этого в 1996-2003 гг. он занимал должность губернатора Санкт-Петербурга, в 2003-2004 гг. был заместителем председателя правительства, а в 2004-2007 гг. — министром регионального развития РФ.

Ранее стало известно, что губернаторы Вологодской области и Красноярского края Олег Кувшинников и Александр Усс также заразились коронавирусом. Главы регионов находятся на самоизоляции и работают в дистанционном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных