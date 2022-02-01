Норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в УДО
Норвежский суд отказал террористу Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении, передает Reuters со ссылкой на решение суда.
«Риск совершения насилия реален, значителен и находится на том же уровне, когда (Брейвику) был вынесен первый приговор», — говорится в вердикте суда провинции Телемарк, обнародованном во вторник, 1 февраля.
22 июля 2011 г. Брейвик, исповедующий праворадикальные взгляды, устроил взрыв у правительственного здания в центре Осло и расстрелял участников молодежного летнего лагеря Рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек, более 300 пострадали. Год спустя он был приговорен к 21 году тюремного заключения — максимальному сроку лишения свободы в Норвегии. Брейвик признал, что совершил убийства, но отрицал обвинения в терроризме. Он утверждал, что нападение на активистов партии было оправданно, так как ее политика толерантности способствовала приезду мусульман в Европу.
Ранее, 18 января, Брейвик встретил присутствовавших на слушании по его ходатайству об УДО нацистским приветствием. Он также принес плакаты с надписями «Остановите геноцид против наших белых народов» и «Гражданская война нацистов». На слушании 42-летний экстремист возложил вину за совершенные им теракты на основанную в Великобритании неонацистскую сеть, которая, по его словам, способствовала его радикализации через интернет.
Суд может продлевать тюремный срок Брейвика неограниченное количество раз, если его продолжат считать угрозой для общества. В сентябре прошлого года он подал прошение об УДО в связи с истечением половины срока его содержания в тюрьме. По норвежским законам такое ходатайство можно подавать каждый год.