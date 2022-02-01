Норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в УДО

22 июля 2011 г. Брейвик, исповедующий праворадикальные взгляды, устроил взрыв у правительственного здания в центре Осло и расстрелял участников молодежного летнего лагеря Рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек, более 300 пострадали. Год спустя он был приговорен к 21 году тюремного заключения — максимальному сроку лишения свободы в Норвегии. Брейвик признал, что совершил убийства, но отрицал обвинения в терроризме. Он утверждал, что нападение на активистов партии было оправданно, так как ее политика толерантности способствовала приезду мусульман в Европу.