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Норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в УДО

Ведомости

Норвежский суд отказал террористу Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении, передает Reuters со ссылкой на решение суда.

«Риск совершения насилия реален, значителен и находится на том же уровне, когда (Брейвику) был вынесен первый приговор», — говорится в вердикте суда провинции Телемарк, обнародованном во вторник, 1 февраля.

22 июля 2011 г. Брейвик, исповедующий праворадикальные взгляды, устроил взрыв у правительственного здания в центре Осло и расстрелял участников молодежного летнего лагеря Рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек, более 300 пострадали. Год спустя он был приговорен к 21 году тюремного заключения — максимальному сроку лишения свободы в Норвегии. Брейвик признал, что совершил убийства, но отрицал обвинения в терроризме. Он утверждал, что нападение на активистов партии было оправданно, так как ее политика толерантности способствовала приезду мусульман в Европу.

Ранее, 18 января, Брейвик встретил присутствовавших на слушании по его ходатайству об УДО нацистским приветствием. Он также принес плакаты с надписями «Остановите геноцид против наших белых народов» и «Гражданская война нацистов». На слушании 42-летний экстремист возложил вину за совершенные им теракты на основанную в Великобритании неонацистскую сеть, которая, по его словам, способствовала его радикализации через интернет.

Суд может продлевать тюремный срок Брейвика неограниченное количество раз, если его продолжат считать угрозой для общества. В сентябре прошлого года он подал прошение об УДО в связи с истечением половины срока его содержания в тюрьме. По норвежским законам такое ходатайство можно подавать каждый год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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