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Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщила пресс-служба Кадырова. Встреча состоялась в Москве.

Кадыров доложил президенту о социально-экономическом положении Чечни. По его словам, принимаемые под руководством Путина меры позволяют Чечне сохранять темпы развития, несмотря на пандемию коронавируса. «Больницы обеспечены лекарствами, кислородом, коечным фондом и средствами защиты в полном объеме. Успешно выполняется программа вакцинации», — отметил он.

Глава республики также рассказал, что демографические показатели региона сохраняют положительную динамику. В Чечне увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. В 2021 г. были реализованы 247 инвестпроектов на 34 млрд руб. Уровень безработицы в Чечне, по словам Кадырова, сократился до 8%, а уровень дотационности региона с 2014 г. – более чем на 27 п. п. до 42,4%.

Пресс-служба Кремля о встрече Путина и Кадырова не сообщала. Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, встречи президента с главой Чечни в планах нет, писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных