Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщила пресс-служба Кадырова. Встреча состоялась в Москве.
Кадыров доложил президенту о социально-экономическом положении Чечни. По его словам, принимаемые под руководством Путина меры позволяют Чечне сохранять темпы развития, несмотря на пандемию коронавируса. «Больницы обеспечены лекарствами, кислородом, коечным фондом и средствами защиты в полном объеме. Успешно выполняется программа вакцинации», — отметил он.
Глава республики также рассказал, что демографические показатели региона сохраняют положительную динамику. В Чечне увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. В 2021 г. были реализованы 247 инвестпроектов на 34 млрд руб. Уровень безработицы в Чечне, по словам Кадырова, сократился до 8%, а уровень дотационности региона с 2014 г. – более чем на 27 п. п. до 42,4%.
Пресс-служба Кремля о встрече Путина и Кадырова не сообщала. Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, встречи президента с главой Чечни в планах нет, писали «РИА Новости».