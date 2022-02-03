Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным

Глава республики также рассказал, что демографические показатели региона сохраняют положительную динамику. В Чечне увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. В 2021 г. были реализованы 247 инвестпроектов на 34 млрд руб. Уровень безработицы в Чечне, по словам Кадырова, сократился до 8%, а уровень дотационности региона с 2014 г. – более чем на 27 п. п. до 42,4%.