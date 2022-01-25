Кадыров уточнил размер годового бюджета Чечни
«Начнем с того, что речь о 375 млрд руб. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании», — заявил он.
Кадыров уточнил, что в этой сумме учитываются в том числе траты на содержание территориальных филиалов федеральных органов власти — МВД, прокуратуры, Пенсионного фонда, Фондов медицинского и социального страхования и прочих. Глава республики подчеркнул, что 375 млрд руб. — это не «космическая» цифра и «такое же содержание есть во всех регионах России».
Вчера Кадыров во время прямого эфира в Instagram заявил, что республика не способна существовать как отдельное государство, поскольку без поддержки России не продержится и месяц. Он отметил, что из федерального бюджета регион ежегодно получает 300 млрд руб., и назвал «неправдой» заявления о наличии там нефти. «Нет у нас ни газа, ни света, ни нефти», — подчеркнул политик.
В своей сегодняшней публикации Кадыров заявил, что его эфир вызвал «массу кривотолков». Он напомнил, что не владеет «профессиональным и углубленным русским языком» в совершенстве и не является академиком, ввиду чего «многое остается не уточненным». Он призвал журналистов быть объективными и не пытаться «поймать хайп».