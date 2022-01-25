Кадыров уточнил размер годового бюджета Чечни

«Начнем с того, что речь о 375 млрд руб. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании», — заявил он.