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Кадыров уточнил размер годового бюджета Чечни

Ведомости

Чечня ежегодно получает из федерального бюджета России 375 млрд руб., написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Вчера во время прямого эфира в Instagram политик назвал сумму в 300 млрд руб.

«Начнем с того, что речь о 375 млрд руб. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании», — заявил он.

Кадыров уточнил, что в этой сумме учитываются в том числе траты на содержание территориальных филиалов федеральных органов власти — МВД, прокуратуры, Пенсионного фонда, Фондов медицинского и социального страхования и прочих. Глава республики подчеркнул, что 375 млрд руб. — это не «космическая» цифра и «такое же содержание есть во всех регионах России».

Вчера Кадыров во время прямого эфира в Instagram заявил, что республика не способна существовать как отдельное государство, поскольку без поддержки России не продержится и месяц. Он отметил, что из федерального бюджета регион ежегодно получает 300 млрд руб., и назвал «неправдой» заявления о наличии там нефти. «Нет у нас ни газа, ни света, ни нефти», — подчеркнул политик.

В своей сегодняшней публикации Кадыров заявил, что его эфир вызвал «массу кривотолков». Он напомнил, что не владеет «профессиональным и углубленным русским языком» в совершенстве и не является академиком, ввиду чего «многое остается не уточненным». Он призвал журналистов быть объективными и не пытаться «поймать хайп».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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