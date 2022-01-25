Песков отказался считать Чечню инвестиционно безнадежным регионом
Инвестиционно безнадежных регионов в России нет, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли таковой Чеченская Республика.
«Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов. Есть определенные резервы развития тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели, есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит еще наверстывать недоработки», — сказал он.
Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram заявил, что республика не способна существовать как отдельное государство, поскольку без поддержки России не продержится и месяц. По словам политика, из федерального бюджета регион ежегодно получает 300 млрд руб. Из чего именно складывается данная сумма, Кадыров не уточнил. Также глава Чечни назвал «неправдой» заявления о наличии в регионе нефти. «Нет у нас ни газа, ни света, ни нефти», — подчеркнул он.
Кадыров отметил, что Чечня готова выделять все необходимое для добычи и переработки нефти. Тем не менее, по словам главы региона, он уже семь лет не может найти ни одного инвестора, который занялся бы этим.