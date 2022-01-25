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Песков отказался считать Чечню инвестиционно безнадежным регионом

Ведомости

Инвестиционно безнадежных регионов в России нет, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли таковой Чеченская Республика. 

«Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов. Есть определенные резервы развития тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели, есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит еще наверстывать недоработки», — сказал он.

Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram заявил, что республика не способна существовать как отдельное государство, поскольку без поддержки России не продержится и месяц. По словам политика, из федерального бюджета регион ежегодно получает 300 млрд руб. Из чего именно складывается данная сумма, Кадыров не уточнил. Также глава Чечни назвал «неправдой» заявления о наличии в регионе нефти. «Нет у нас ни газа, ни света, ни нефти», — подчеркнул он.

Кадыров отметил, что Чечня готова выделять все необходимое для добычи и переработки нефти. Тем не менее, по словам главы региона, он уже семь лет не может найти ни одного инвестора, который занялся бы этим. 

Ранее по теме: Кадыров оценил траты федерального бюджета на Чечню

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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