Песков отказался считать Чечню инвестиционно безнадежным регионом

Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram заявил, что республика не способна существовать как отдельное государство, поскольку без поддержки России не продержится и месяц. По словам политика, из федерального бюджета регион ежегодно получает 300 млрд руб. Из чего именно складывается данная сумма, Кадыров не уточнил. Также глава Чечни назвал «неправдой» заявления о наличии в регионе нефти. «Нет у нас ни газа, ни света, ни нефти», — подчеркнул он.