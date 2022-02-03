Кабмин выделит 600 млн рублей на выплаты работающим с ковид-больными студентам

Мишустин отметил, что за последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения, поэтому необходимо дополнительно привлекать студентов медицинских вузов и колледжей для работы с пациентами. «Выделим 600 млн руб. на оплату их труда. Это позволит дополнительно задействовать не менее 2500 специалистов, которые будут консультировать дистанционно», — добавил премьер-министр.