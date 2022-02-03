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Общество

Кабмин выделит 600 млн рублей на выплаты работающим с ковид-больными студентам

Ведомости

Правительство РФ выделит 600 млн руб. на оплату труда студентов медицинских вузов и колледжей, которых привлекают для помощи больницам в борьбе с коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Мишустин отметил, что за последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения, поэтому необходимо дополнительно привлекать студентов медицинских вузов и колледжей для работы с пациентами. «Выделим 600 млн руб. на оплату их труда. Это позволит дополнительно задействовать не менее 2500 специалистов, которые будут консультировать дистанционно», — добавил премьер-министр.

В конце января правительство выделило более 7,3 млрд руб. на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) из-за распространения штамма «омикрон» и нагрузки на амбулаторное звено. Мишустин также поручил Минздраву проконтролировать скорейшее получение трансфертов территориальными фондами ОМС.

Особенность новой волны заболеваемости коронавирусом заключается в том, что она ведет к резкому росту нагрузки на поликлиники, а не больницы, потому что COVID-19 сейчас протекает относительно легко, говорил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

По данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировали 155 768 случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Скончались за сутки 667 пациентов с COVID-19. За весь период пандемии в стране выявили 12 284 564 случая болезни. 10 390 732 пациента вылечились от вируса, 333 357 – скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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