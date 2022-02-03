Кабмин выделит 600 млн рублей на выплаты работающим с ковид-больными студентам
Правительство РФ выделит 600 млн руб. на оплату труда студентов медицинских вузов и колледжей, которых привлекают для помощи больницам в борьбе с коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Мишустин отметил, что за последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения, поэтому необходимо дополнительно привлекать студентов медицинских вузов и колледжей для работы с пациентами. «Выделим 600 млн руб. на оплату их труда. Это позволит дополнительно задействовать не менее 2500 специалистов, которые будут консультировать дистанционно», — добавил премьер-министр.
В конце января правительство выделило более 7,3 млрд руб. на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) из-за распространения штамма «омикрон» и нагрузки на амбулаторное звено. Мишустин также поручил Минздраву проконтролировать скорейшее получение трансфертов территориальными фондами ОМС.
Особенность новой волны заболеваемости коронавирусом заключается в том, что она ведет к резкому росту нагрузки на поликлиники, а не больницы, потому что COVID-19 сейчас протекает относительно легко, говорил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
По данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировали 155 768 случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Скончались за сутки 667 пациентов с COVID-19. За весь период пандемии в стране выявили 12 284 564 случая болезни. 10 390 732 пациента вылечились от вируса, 333 357 – скончались.