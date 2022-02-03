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Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с симптомами коронавируса

Ведомости

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован с симптомами коронавируса, при этом ПЦР-тест показал отрицательный результат. Об этом Ройзман сообщил у себя на странице в Facebook.

«Попал в больницу. Тест отрицательный, но никаких иллюзий. Думал, сам справлюсь, но решил не рисковать. Ладно, переживем. Все будет хорошо. Всем доброго здоровья», — написал Ройзман.

В беседе с агентством ТАСС он отметил, что делал прививку от коронавируса. «Тест не показывает [наличие коронавируса]. Вся симптоматика как у всех, но я привитый», — сообщил экс-мэр агентству.

Ройзман был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 г., до этого был депутатом Госдумы с 2003 по 2007 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных