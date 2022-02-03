Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с симптомами коронавируса
«Попал в больницу. Тест отрицательный, но никаких иллюзий. Думал, сам справлюсь, но решил не рисковать. Ладно, переживем. Все будет хорошо. Всем доброго здоровья», — написал Ройзман.
В беседе с агентством ТАСС он отметил, что делал прививку от коронавируса. «Тест не показывает [наличие коронавируса]. Вся симптоматика как у всех, но я привитый», — сообщил экс-мэр агентству.
Ройзман был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 г., до этого был депутатом Госдумы с 2003 по 2007 г.