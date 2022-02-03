Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Эсперавир»
Минздрав РФ зарегистрировал противовирусный препарат «Эсперавир» на основе молнупиравира, который применяется для лечения инфицированных коронавирусом пациентов, следует из данных государственного реестра лекарственных препаратов.
Препарат разработан российской фармацевтической компанией «Промед». Он будет выпускаться в капсулах по 200 и 400 мг. Как рассказал «РИА Новости» председатель совета директоров компании Петр Белый, «Эсперавир» позволяет снизить риски ухудшения состояния и госпитализации пациентов. Клинические исследования доказали эффективность препарата по сравнению со стандартным лечением в улучшении клинического статуса пациентов, повышении скорости выздоровления, снижении риска развития осложнений и ухудшения состояния, подчеркнул Белый.
Новый препарат разработан на основе молнупиравира. Это вещество активно используется в производстве лекарственных средств от коронавируса в США, Японии и многих странах Европы.
Ранее издание Cell Research со ссылкой на исследование ученых из Германии и Великобритании также подтвердило, что препараты на основе молнупиравира эффективны для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Наряду с ним специалисты выделили такие препараты, как нирматрелвир, ремдесивир, фавиравир, рибавирин, нафамостат, камостат и апротинин.
Первой страной в мире, которая одобрила применение молнупиравира для больных коронавирусом, стала Великобритания в ноябре 2021 г. Тогда британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения сообщило, что препарат «безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с легким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьезного заболевания». Фармацевтическая компания Merk, которая является одним из разработчиков препарата, заявила о намерении выпустить до конца 2021 г. молнупиравир в объеме, достаточном для 10 млн курсов лечения, а в 2022 г. — еще для 20 млн курсов.