Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Эсперавир»

Первой страной в мире, которая одобрила применение молнупиравира для больных коронавирусом, стала Великобритания в ноябре 2021 г. Тогда британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения сообщило, что препарат «безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с легким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьезного заболевания». Фармацевтическая компания Merk, которая является одним из разработчиков препарата, заявила о намерении выпустить до конца 2021 г. молнупиравир в объеме, достаточном для 10 млн курсов лечения, а в 2022 г. — еще для 20 млн курсов.