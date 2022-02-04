Попова заявила о замедлении распространения штамма «омикрон» в России

В целом, по данным оперштаба, «омикрон» найден уже в 83 из 85 регионов России. На фоне его распространения заболеваемость COVID-19 в России стала расти быстрыми темпами. Так, за последние сутки в России выявлен рекордный 168 201 новый случай коронавируса. При этом максимальный показатель за все предыдущие волны пандемии составлял 41 335 случаев. Госпитализировали за сутки 17 798 человек, умерли 682 пациента с COVID-19. Общее число зараженных в России достигло 12,45 млн человек, из которых 10,4 млн выздоровели, 334 039 скончались.