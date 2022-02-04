Попова заявила о замедлении распространения штамма «омикрон» в России
Скорость распространения в России южноафриканского штамма коронавируса «омикрон» на данный момент замедлилась, заявила в интервью на канале «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Распространение штамма коронавируса "омикрон" в России замедлилось. Результаты секвенирования образцов показывают, что в целом по стране на новый вариант приходится чуть больше 50% новых заражений», — рассказала она, отметив, что в Москве и Санкт-Петербурге доля «омикрона» достигает 80%.
Замедление распространения «омикрона» замечено и в ряде стран Европы, добавила глава ведомства. При этом выявлено уже три подвида данного штамма — изначальный вариант B.1.1.529, BA.2, которым заразились 253 человека в России, и ВА.3, пока в стране не обнаруженный.
Попова добавила, что сейчас «омикроном» заражаются только 5% тех, кто переболел COVID-19 ранее. Остальные люди ранее не были инфицированы. В целом же новый штамм вдвое заранее гриппа, отметила она.
В целом, по данным оперштаба, «омикрон» найден уже в 83 из 85 регионов России. На фоне его распространения заболеваемость COVID-19 в России стала расти быстрыми темпами. Так, за последние сутки в России выявлен рекордный 168 201 новый случай коронавируса. При этом максимальный показатель за все предыдущие волны пандемии составлял 41 335 случаев. Госпитализировали за сутки 17 798 человек, умерли 682 пациента с COVID-19. Общее число зараженных в России достигло 12,45 млн человек, из которых 10,4 млн выздоровели, 334 039 скончались.
«Омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября прошлого года. Он обладает 32 мутациями — это рекорд среди всех вариантов инфекции. Благодаря изменениям штамм более заразен, чем другие, и быстрее распространяется. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала ранее Попова.