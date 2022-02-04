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Си Цзиньпин объявил зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми

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Председатель КНР Си Цзиньпин объявил зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Церемония открытия XXIV зимней Олимпиады прошла на Национальном стадионе, который также известен как «Птичье гнездо». Девиз Олимпийских игры — «Вместе ради общего будущего», они пройдут с 4 по 20 февраля.

КНР второй раз принимает Олимпийские игры — до этого страна была хозяйкой летней Олимпиады в 2008 г. Пекин был объявлен столицей зимней Олимпиады-2022 в Куала-Лумпуре в 2015 г. Столица КНР является единственным городом в мире, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Как ранее объявлял Международный олимпийский комитет (МОК), в Пекине разыграют 109 комплектов наград, в том числе в новых дисциплинах — женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе. Количество участников превышает 2800 человек.

В состав российской олимпийской делегации вошел 461 представитель — из них 212 спортсменов и 249 официальных лиц. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. Также запрещено использование гимна и герба страны. Атлеты из России будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского. На церемонии открытии Олимпийских игр присутствовал президент РФ Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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