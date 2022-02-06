В России впервые выявили более 180 000 заражений коронавирусом за сутки

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 64,4 до 64,1%, сообщал оперштаб в пятницу. Снижение темпов связано с утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад.