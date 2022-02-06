В России впервые выявили более 180 000 заражений коронавирусом за сутки
За последние сутки в стране зафиксировали 180 071 случай коронавируса, умер 661 человек, выздоровели 59 583 пациента, сообщил оперштаб. Число госпитализаций уменьшилось по сравнению с 5 февраля на 29,3% и составило 12 749 человек.
Днем ранее в России положительный тест на COVID-19 получили 177 282 человека, умерли от заболевания 714 пациентов.
Санкт-Петербург в воскресенье вышел на первое место по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки — 21 448. Следом идут Москва (+18 856), Московская (+10 443), Челябинская (+5 354) и Воронежская (+4 891) области.
В столице в течение суток были госпитализированы 1426 человек, или 7,6% от числа выявленных случаев COVID-19. На ИВЛ находятся 578 пациентов, умер 81 человек.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 64,4 до 64,1%, сообщал оперштаб в пятницу. Снижение темпов связано с утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад.
За время пандемии с 2020 г. в России выявлено 12 810 118 случаев коронавируса, умерли 335 414 человек.