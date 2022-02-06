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Общество

В России впервые выявили более 180 000 заражений коронавирусом за сутки

Ведомости

За последние сутки в стране зафиксировали 180 071 случай коронавируса, умер 661 человек, выздоровели 59 583 пациента, сообщил оперштаб. Число госпитализаций уменьшилось по сравнению с 5 февраля на 29,3% и составило 12 749 человек.  

Днем ранее в России положительный тест на COVID-19 получили  177 282 человека, умерли от заболевания 714 пациентов. 

Санкт-Петербург в воскресенье вышел на первое место по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки — 21 448. Следом идут Москва (+18 856), Московская (+10 443), Челябинская (+5 354) и Воронежская (+4 891) области. 

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В столице в течение суток были госпитализированы 1426 человек, или 7,6% от числа выявленных случаев COVID-19. На ИВЛ находятся 578 пациентов, умер 81 человек. 

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 64,4 до 64,1%, сообщал оперштаб в пятницу. Снижение темпов связано с утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад.

За время пандемии с 2020 г. в России выявлено 12 810 118 случаев коронавируса, умерли 335 414 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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