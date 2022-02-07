Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Ситуация с коронавирусом в Подмосковье нормализовалась, заболеваемость в регионе вышла на плато, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона и главами городских округов.
«Мы видим, что сейчас ситуация [с коронавирусом] нормализовалась. Мы уже, слава Богу, не растем [по заболеваемости], но и не падаем. Но, в общем, вышли на так знакомое всем слово — плато», — заявил Воробьев (цитата по ТАСС).
По его словам, заболеваемость в ходе текущей волны значительно больше из-за штамма «омикрон». Губернатор отметил, что вакцинированные люди переносят болезнь гораздо легче. «Но нагрузка на амбулаторное звено все эти недели была запредельная. Наши врачи <...> все направлены на консультации, помощь больным, вы знаете, что мы привлекли студентов. Но в любом случае, когда количество обращений растет с 24 000 до 130 000, очевидно, что есть очереди и есть особая работа, которая требует от медицинского сообщества, от наших дорогих врачей особых усилий», — добавил Воробьев.
По данным оперштаба, за последние сутки в Московской области выявили 12 230 случаев заражения коронавирусом. Регион находится на третьем месте в России по числу выявленных случаев заражения за сутки и за весь период пандемии. Также сегодня впервые с 10 января снизилось число выявленных случаев заражения в целом по России.