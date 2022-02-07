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Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье нормализовалась, заболеваемость в регионе вышла на плато, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона и главами городских округов.

«Мы видим, что сейчас ситуация [с коронавирусом] нормализовалась. Мы уже, слава Богу, не растем [по заболеваемости], но и не падаем. Но, в общем, вышли на так знакомое всем слово — плато», — заявил Воробьев (цитата по ТАСС).

По его словам, заболеваемость в ходе текущей волны значительно больше из-за штамма «омикрон». Губернатор отметил, что вакцинированные люди переносят болезнь гораздо легче. «Но нагрузка на амбулаторное звено все эти недели была запредельная. Наши врачи <...> все направлены на консультации, помощь больным, вы знаете, что мы привлекли студентов. Но в любом случае, когда количество обращений растет с 24 000 до 130 000, очевидно, что есть очереди и есть особая работа, которая требует от медицинского сообщества, от наших дорогих врачей особых усилий», — добавил Воробьев.

По данным оперштаба, за последние сутки в Московской области выявили 12 230 случаев заражения коронавирусом. Регион находится на третьем месте в России по числу выявленных случаев заражения за сутки и за весь период пандемии. Также сегодня впервые с 10 января снизилось число выявленных случаев заражения в целом по России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных