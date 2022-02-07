Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

По его словам, заболеваемость в ходе текущей волны значительно больше из-за штамма «омикрон». Губернатор отметил, что вакцинированные люди переносят болезнь гораздо легче. «Но нагрузка на амбулаторное звено все эти недели была запредельная. Наши врачи <...> все направлены на консультации, помощь больным, вы знаете, что мы привлекли студентов. Но в любом случае, когда количество обращений растет с 24 000 до 130 000, очевидно, что есть очереди и есть особая работа, которая требует от медицинского сообщества, от наших дорогих врачей особых усилий», — добавил Воробьев.