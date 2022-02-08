В Петербурге на фоне некачественной уборки снега возбуждены уголовные дела
В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела по фактам хищения денежных средств организациями, участвующими в уборке снега. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру города.
По данным ведомства, в городе проходят обыски, а также другие следственные действия. «Фонтанка» пишет, что оперативники нескольких районных отделов экономической полиции города одновременно отправились по более чем 60 адресам, где располагаются жилищно-коммунальные предприятия и сервисы, а также их многочисленные подрядчики. Всего в обысках, по данным издания, приняли участие около 200 сотрудников полиции.
Как сообщили источники издания, каждый районный отдел экономической полиции в качестве обоснования для обысков использует отдельное уголовное дело, связанное с экономикой жилкомсервиса или возбужденное в результате травм, полученных из-за гололеда или падения сосулек.
Жители Санкт-Петербурга с начала зимы жалуются на некачественную уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Губернатор Александр Беглов заявлял, что власти создадут собственную структуру для уборки города, «поскольку рынок соответствующих услуг, который можно охарактеризовать как полукриминальный, не справляется с этой задачей». Критику в свой адрес Беглов называл заказной и политически мотивированной, писал РБК. По его словам, Петербург является сложным мегаполисом, из которого невозможно вывезти весь снег «за один щелчок».