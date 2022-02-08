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Общество

В Петербурге на фоне некачественной уборки снега возбуждены уголовные дела

Ведомости

В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела по фактам хищения денежных средств организациями, участвующими в уборке снега. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру города.

По данным ведомства, в городе проходят обыски, а также другие следственные действия. «Фонтанка» пишет, что оперативники нескольких районных отделов экономической полиции города одновременно отправились по более чем 60 адресам, где располагаются жилищно-коммунальные предприятия и сервисы, а также их многочисленные подрядчики. Всего в обысках, по данным издания, приняли участие около 200 сотрудников полиции.

Как сообщили источники издания, каждый районный отдел экономической полиции в качестве обоснования для обысков использует отдельное уголовное дело, связанное с экономикой жилкомсервиса или возбужденное в результате травм, полученных из-за гололеда или падения сосулек.

Жители Санкт-Петербурга с начала зимы жалуются на некачественную уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Губернатор Александр Беглов заявлял, что власти создадут собственную структуру для уборки города, «поскольку рынок соответствующих услуг, который можно охарактеризовать как полукриминальный, не справляется с этой задачей». Критику в свой адрес Беглов называл заказной и политически мотивированной, писал РБК. По его словам, Петербург является сложным мегаполисом, из которого невозможно вывезти весь снег «за один щелчок».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных