В Петербурге на фоне некачественной уборки снега возбуждены уголовные дела

Жители Санкт-Петербурга с начала зимы жалуются на некачественную уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Губернатор Александр Беглов заявлял, что власти создадут собственную структуру для уборки города, «поскольку рынок соответствующих услуг, который можно охарактеризовать как полукриминальный, не справляется с этой задачей». Критику в свой адрес Беглов называл заказной и политически мотивированной, писал РБК. По его словам, Петербург является сложным мегаполисом, из которого невозможно вывезти весь снег «за один щелчок».