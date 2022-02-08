Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

Носов стал гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в мае прошлого года. Ранее, с 2018 по 2020 г., он был заместителем губернатора Нижегородской области, до этого — гендиректором «Иннополиса». Также работал на руководящих должностях в правительствах Москвы и Татарстана, возглавлял совет директоров особой экономической зоны «Алабуга».