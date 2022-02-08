Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов
Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов умер сегодня, сообщается на сайте организации. Ему было 43 года.
«С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким», — сказано в сообщении.
Носов стал гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в мае прошлого года. Ранее, с 2018 по 2020 г., он был заместителем губернатора Нижегородской области, до этого — гендиректором «Иннополиса». Также работал на руководящих должностях в правительствах Москвы и Татарстана, возглавлял совет директоров особой экономической зоны «Алабуга».