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Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

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Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов умер сегодня, сообщается на сайте организации. Ему было 43 года.

«С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким», — сказано в сообщении. 

Причина смерти Носова не указана. Один из его знакомых рассказал РБК, что вечером у чиновника случился инсульт, в результате чего его доставили в реанимацию. Менее чем через сутки госслужащий скончался. 

Носов стал гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в мае прошлого года. Ранее, с 2018 по 2020 г., он был заместителем губернатора Нижегородской области, до этого — гендиректором «Иннополиса». Также работал на руководящих должностях в правительствах Москвы и Татарстана, возглавлял совет директоров особой экономической зоны «Алабуга».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных