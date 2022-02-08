Более 40 000 подростков привились от коронавируса в России

7 февраля Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины «Ковивак» для детей. Исследования продлятся до 17 декабря этого года, в них примут участие 1050 добровольцев. Директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что испытания вакцины для детей пройдут до лета этого года. В исследовании примут участие дети в возрасте 6-11 и 12-17 лет.