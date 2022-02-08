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Более 40 000 подростков привились от коронавируса в России

Ведомости

Около 41 000 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет сделали прививку от коронавируса в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. 2 февраля он сообщил о вакцинации 17 000 детей.

«Во всех субъектах началась вакцинация детей от 12 до 17 лет. Она идет добровольно. Провакцинированы в общей сложности 41 000 детей. Вакцина доступна», - сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

24 декабря в России зарегистрировали вакцину для детей 12-17 лет «Спутник М». Ее эффективность от коронавируса составляет около 93%. В январе Минздрав разрешил разработчику препарата – НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи – провести клинические испытания препарата для детей 6-11 лет.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для вакцинации от коронавируса детей от полугода до пяти лет могут использовать препарат в виде спрея для носа. Два таких препарата на основе вакцины для взрослых «Спутник V» сейчас проходят клинические испытания.

7 февраля Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины «Ковивак» для детей. Исследования продлятся до 17 декабря этого года, в них примут участие 1050 добровольцев. Директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что испытания вакцины для детей пройдут до лета этого года. В исследовании примут участие дети в возрасте 6-11 и 12-17 лет.

Ранее по теме: Мурашко назвал число вакцинированных от коронавируса детей и подростков

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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