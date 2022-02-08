Более 40 000 подростков привились от коронавируса в России
Около 41 000 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет сделали прививку от коронавируса в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. 2 февраля он сообщил о вакцинации 17 000 детей.
«Во всех субъектах началась вакцинация детей от 12 до 17 лет. Она идет добровольно. Провакцинированы в общей сложности 41 000 детей. Вакцина доступна», - сказал Мурашко (цитата по ТАСС).
24 декабря в России зарегистрировали вакцину для детей 12-17 лет «Спутник М». Ее эффективность от коронавируса составляет около 93%. В январе Минздрав разрешил разработчику препарата – НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи – провести клинические испытания препарата для детей 6-11 лет.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для вакцинации от коронавируса детей от полугода до пяти лет могут использовать препарат в виде спрея для носа. Два таких препарата на основе вакцины для взрослых «Спутник V» сейчас проходят клинические испытания.
7 февраля Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины «Ковивак» для детей. Исследования продлятся до 17 декабря этого года, в них примут участие 1050 добровольцев. Директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что испытания вакцины для детей пройдут до лета этого года. В исследовании примут участие дети в возрасте 6-11 и 12-17 лет.