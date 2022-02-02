Мурашко назвал число вакцинированных от коронавируса детей и подростков
Вакцинацию от коронавируса в России прошли почти 17 000 детей и подростков, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«На сегодня вакцинированы почти 17 000 детей и подростков», — сказал Мурашко. Он также напомнил, что вакцинация проходит исключительно добровольно, по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.
По словам министра, в России отмечается значительный прирост числа заболевших коронавирусом детей: за последнюю неделю показатель вырос более чем в 2,2 раза. Дети составляют 21% от числа всех пациентов, находящихся на лечении. В свою очередь на госпитализации находятся почти 10 000 детей. «Вынуждены отметить, что среди госпитализированных возросло количество детей, находящихся в тяжелом течении, в 1,6 раза», — отметил он.
Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная Научным центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые нужно вводить с интервалом в 21 день. Эффективность препарата составила около 93%. По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.
24 января Минздрав разрешил научному центру провести клинические испытания «Спутника М» для детей 6-11 лет. 28 января правительство выделило на эти цели 305,5 млн руб.