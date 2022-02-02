Мишустин заявил о выделении 400 млн рублей на изучение штаммов коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 2 февраля, за последние сутки в России зарегистрировали 141 883 случая заражения коронавирусом, этот показатель стал максимальным за весь период пандемии. За сутки скончались 678 пациентов с COVID-19.