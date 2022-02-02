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Мишустин заявил о выделении 400 млн рублей на изучение штаммов коронавируса

Ведомости

Правительство России выделит порядка 400 млн руб. на изучение циркулирующих вариантов коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Надо продолжить и дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа – секвенирование – выделим около 400 млн руб. и направим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые нужны для определения «омикрона», — сказал премьер.

По его словам, своевременные исследования необходимы для проведения эффективного мониторинга изменения ситуации. Помимо этого председатель правительства отметил возможность для глав субъектов РФ временно приостановить оказание плановой медицинской помощи по некоторым профилям в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Я хочу подчеркнуть, что ключевое слово здесь именно "временно". Как только обстановка в регионе стабилизируется, конечно, необходимо сразу же возобновить плановую помощь», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 2 февраля, за последние сутки в России зарегистрировали 141 883 случая заражения коронавирусом, этот показатель стал максимальным за весь период пандемии. За сутки скончались 678 пациентов с COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных