Мурашко: дистанционное оформление больничного будет доступно до 15 марта

Процедуру оформления дистанционного больничного утвердили в конце января в Москве из-за распространения штамма «омикрон». Для получения услуги жителям столицы необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, а затем подключиться к аудиоконсультации с лечащим врачом. Помимо этого с 26 января больничный по карантину для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, также закрывается дистанционно. Для этого не нужно приходить в поликлинику или вызывать врача, документ автоматически направляется работодателю. Для этой группы пациентов также сокращен срок карантина с двух недель до одной. Как ранее подчеркивал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такие меры были приняты из-за «колоссальных нагрузок» на первичное звено здравоохранения из-за потока заболевших «омикроном».