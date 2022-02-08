Мурашко: дистанционное оформление больничного будет доступно до 15 марта
Новый порядок дистанционного оформления больничных листов будет действовать до 15 марта, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Мурашко отметил, что во время дистанционной консультации пациенту смогут оформить электронный больничный сроком на семь дней, а также назначить лечение и по мере необходимости доставить нужные лекарства. Если пациент оправится от болезни за неделю, то больничный лист будет дистанционно закрыт и передан в Фонд социального страхования. Если по прошествии недели у больного сохранятся жалобы на здоровье, то больничный продлится после консультации с лечащим врачом, который может поставить вопрос о госпитализации.
Процедуру оформления дистанционного больничного утвердили в конце января в Москве из-за распространения штамма «омикрон». Для получения услуги жителям столицы необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, а затем подключиться к аудиоконсультации с лечащим врачом. Помимо этого с 26 января больничный по карантину для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, также закрывается дистанционно. Для этого не нужно приходить в поликлинику или вызывать врача, документ автоматически направляется работодателю. Для этой группы пациентов также сокращен срок карантина с двух недель до одной. Как ранее подчеркивал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такие меры были приняты из-за «колоссальных нагрузок» на первичное звено здравоохранения из-за потока заболевших «омикроном».
В начале ноября 2021 г. на юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса, который впоследствии получил название «омикрон». Его особенность заключается в наличии 32 мутаций — это больше, чем у всех известных ранее вариантов инфекции. Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подобные изменения повышают заразность штамма. Он распространяется быстрее, но реже вызывает тяжелое течение COVID-19. В ноябре заболеваемость коронавирусом в мире стала расти, в России очередной подъем начался в январе.
За последние сутки в России зафиксировано 165 643 случая заражения коронавирусом, по данным оперштаба. Показатель снижается второй день подряд. За весь период в России выявили 13 147 666 случаев болезни. 10 706 142 пациента выздоровели от COVID-19, 336 721 – скончался.