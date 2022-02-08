Путин поручил обеспечить Вечные огни бесплатным газом

В январе во время совещания президента с членами правительства первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак поднял вопрос о том, что порядок работы Вечных огней в стране четко не определен. Он сообщил, что зафиксировано несколько случаев, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены в нескольких регионах. Турчак предложил системное решение, в соответствии с которым необходимо установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней. Тогда на совещании Путин поддержал это предложение и пообещал принять соответствующие меры.