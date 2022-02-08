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Путин поручил обеспечить Вечные огни бесплатным газом

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил бесплатно обеспечить подачу газа для горения Вечных огней и Огней памяти. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений главы государства. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», — говорится в поручении главы государства. Срок исполнения — до 1 мая 2022 г.

В январе во время совещания президента с членами правительства первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак поднял вопрос о том, что порядок работы Вечных огней в стране четко не определен. Он сообщил, что зафиксировано несколько случаев, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены в нескольких регионах. Турчак предложил системное решение, в соответствии с которым необходимо установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней. Тогда на совещании Путин поддержал это предложение и пообещал принять соответствующие меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных