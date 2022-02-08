Газета
Общество

ФАС завершила проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты в регионах

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования на коронавирус в частных и государственных медицинских учреждениях во всех регионах страны. Результаты проверки опубликованы на сайте ведомства.

ФАС выяснила, что ПЦР-тестирование на коронавирус проводится в 1254 медицинских организациях по стране, из которых 960 (77%) являются государственными. При этом в 23 субъектах тестирование проводится исключительно в государственных лабораториях, коммерческие лаборатории не предоставляют эту услугу.

Стоимость тестирования варьируется в зависимости от региона. Минимальная стоимость услуги зафиксирована в Центральном федеральном округе (ЦФО) и Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — от 440 р. Максимальная стоимость — в Уральском федеральном округе (УФО) — до 3483 руб. В ведомстве отметили, что среднестатистическая стоимость тестирования по стране составляет 1345,55 руб. Она рассчитана без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем составляет от 250 до 350 руб.

Говоря о нарушениях, ФАС зафиксировала, что в ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС. В ведомстве рекомендуют каждому субъекту провести собственный анализ стоимости ПЦР-тестов и привести их в соответствие с указанным нормативом «с учетом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов РФ». ФАС также разработала рекомендации для частных лабораторий, по которым они должны будут определять предельные цены на ПЦР-тестирование.

22 января стало известно, что ФАС проведет проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестов на коронавирус по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

1 февраля региональное отделение партии «Единая Россия» обратилось к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать разрешение проблемы высокой стоимости ПЦР-тестов в Санкт-Петербурге. Депутаты также уточнили, что такая проблема актуальна не только для Санкт-Петербурга, но и для любого региона, который находятся на пороге очередной волны распространения нового штамма коронавируса.

3 февраля генпрокурор Игорь Краснов также поручил прокурорам регионов России проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов в государственных и частных лабораториях и цены на тест-системы в аптеках. По выявленным нарушениям прокуроры должны принять меры реагирования.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных