ФАС завершила проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты в регионах

Говоря о нарушениях, ФАС зафиксировала, что в ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС. В ведомстве рекомендуют каждому субъекту провести собственный анализ стоимости ПЦР-тестов и привести их в соответствие с указанным нормативом «с учетом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов РФ». ФАС также разработала рекомендации для частных лабораторий, по которым они должны будут определять предельные цены на ПЦР-тестирование.