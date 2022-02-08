ФАС завершила проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты в регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования на коронавирус в частных и государственных медицинских учреждениях во всех регионах страны. Результаты проверки опубликованы на сайте ведомства.
ФАС выяснила, что ПЦР-тестирование на коронавирус проводится в 1254 медицинских организациях по стране, из которых 960 (77%) являются государственными. При этом в 23 субъектах тестирование проводится исключительно в государственных лабораториях, коммерческие лаборатории не предоставляют эту услугу.
Стоимость тестирования варьируется в зависимости от региона. Минимальная стоимость услуги зафиксирована в Центральном федеральном округе (ЦФО) и Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — от 440 р. Максимальная стоимость — в Уральском федеральном округе (УФО) — до 3483 руб. В ведомстве отметили, что среднестатистическая стоимость тестирования по стране составляет 1345,55 руб. Она рассчитана без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем составляет от 250 до 350 руб.
Говоря о нарушениях, ФАС зафиксировала, что в ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС. В ведомстве рекомендуют каждому субъекту провести собственный анализ стоимости ПЦР-тестов и привести их в соответствие с указанным нормативом «с учетом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов РФ». ФАС также разработала рекомендации для частных лабораторий, по которым они должны будут определять предельные цены на ПЦР-тестирование.
22 января стало известно, что ФАС проведет проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестов на коронавирус по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
1 февраля региональное отделение партии «Единая Россия» обратилось к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать разрешение проблемы высокой стоимости ПЦР-тестов в Санкт-Петербурге. Депутаты также уточнили, что такая проблема актуальна не только для Санкт-Петербурга, но и для любого региона, который находятся на пороге очередной волны распространения нового штамма коронавируса.
3 февраля генпрокурор Игорь Краснов также поручил прокурорам регионов России проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов в государственных и частных лабораториях и цены на тест-системы в аптеках. По выявленным нарушениям прокуроры должны принять меры реагирования.