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ТАСС: основатель девелопера S.Holding Шепель стал виновником массового ДТП в Москве

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Основатель и акционер девелоперской компании S.Holding Александр Шепель стал виновником массового ДТП, которое произошло сегодня днем на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

«По предварительной информации, за рулем автомобиля [водитель которого не справился с управлением] находился бизнесмен Алексей Шепель. Он пострадал, в настоящее время госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

Источник «Интерфакса», близкий к семье бизнесмена, также сообщил, что Шепель после аварии был госпитализирован. «Он в больнице, переломов нет», — сказал собеседник агентства.

Массовое ДТП произошло сегодня на пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе в Москве. Столкнулись грузовик и восемь легковых автомобилей. Пострадали четыре человека, они были госпитализированы, сообщал ТАСС. 

Шепель — основатель и акционер S.Holding, следует из информации на сайте компании. Бизнесмен также является членом Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при спикере Госдумы Вячеславе Володине, помощник депутата Госдумы Галины Хованской. 

S.Holding была основана в 1999 г., она занимается инвестированием, строительством жилья и коммерческой недвижимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных