ТАСС: основатель девелопера S.Holding Шепель стал виновником массового ДТП в Москве
Основатель и акционер девелоперской компании S.Holding Александр Шепель стал виновником массового ДТП, которое произошло сегодня днем на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, за рулем автомобиля [водитель которого не справился с управлением] находился бизнесмен Алексей Шепель. Он пострадал, в настоящее время госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
Источник «Интерфакса», близкий к семье бизнесмена, также сообщил, что Шепель после аварии был госпитализирован. «Он в больнице, переломов нет», — сказал собеседник агентства.
Массовое ДТП произошло сегодня на пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе в Москве. Столкнулись грузовик и восемь легковых автомобилей. Пострадали четыре человека, они были госпитализированы, сообщал ТАСС.
Шепель — основатель и акционер S.Holding, следует из информации на сайте компании. Бизнесмен также является членом Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при спикере Госдумы Вячеславе Володине, помощник депутата Госдумы Галины Хованской.
S.Holding была основана в 1999 г., она занимается инвестированием, строительством жилья и коммерческой недвижимости.