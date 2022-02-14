Минприроды сообщило о завышении стоимости ликвидации свалок
Эти свалки должны быть ликвидированы в следующем году. Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко сообщил, что вице-премьер поручила Минприроды и Росприроднадзору проанализировать причины завышения расходов. Минприроды поручило региональным властям оптимизировать сметы. Издание направило запросы властям Краснодарского края, Башкирии, Тверской и Челябинской областей.
Минприроды по поручению президента России Владимира Путина определило 12 свалок с самой дорогой рекультивацией в девяти регионах и потребовало сократить стоимость работ до типовой сметы. Минприроды назвало дорогими по две свалки в Карелии, Башкирии и Челябинской области и по одной свалке в Приморском и Краснодарском краях, Калининградской, Белгородской, Челябинской, Кировской и Тверской областях. Общая площадь свалок составляет около 123 га.
Согласно методике министерства, ликвидация 1 га свалки должна стоить 25 млн руб., однако власти регионов оценили рекультивацию 12 полигонов почти в два раза дороже – 8 млрд руб. вместо 4,4 млрд. Из бюджета они запросили 6,6 млрд руб. Самая сложная ситуация с шестью свалками в Краснодарском крае, Башкирии Тверской и Челябинской областях: там накопилось около 73 га мусора.
Региональные власти оценили их рекультивацию в 5,9 млрд руб., однако из федерального бюджета будет выделено только 3,6 млрд руб. Работы на 2,3 млрд руб. были признаны избыточными, потому что их необходимость не удалось доказать. Регионы могли провести эти работы за свой счет, но они отказались. Расходы по каждому проекту придется сократить в 1,6 раза – регионы должны скорректировать сметы до середины мая этого года. После оптимизации расходы на ликвидацию 12 свалок должны сократиться с 8 млрд до 5,7 млрд руб., говорится в материалах Минприроды.
По двум свалкам в Карелии и Кировской области Минприроды признало обоснованным завышение стоимости работ до 39,5 млн и 82,5 млн за 1 га соответственно. Свалки в этих регионах находятся в водоохранных зонах, а также дорого стоит вывоз мусора на более далекие расстояния. По остальным четырем полигонам регионы согласились оплатить часть допрасходов.