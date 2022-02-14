Минприроды сообщило о завышении стоимости ликвидации свалок

Региональные власти оценили их рекультивацию в 5,9 млрд руб., однако из федерального бюджета будет выделено только 3,6 млрд руб. Работы на 2,3 млрд руб. были признаны избыточными, потому что их необходимость не удалось доказать. Регионы могли провести эти работы за свой счет, но они отказались. Расходы по каждому проекту придется сократить в 1,6 раза – регионы должны скорректировать сметы до середины мая этого года. После оптимизации расходы на ликвидацию 12 свалок должны сократиться с 8 млрд до 5,7 млрд руб., говорится в материалах Минприроды.