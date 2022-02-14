Газета
Экономика

Минприроды сообщило о завышении стоимости ликвидации свалок

Ведомости

Стоимость рекультивации шести свалок в Краснодарском крае, Башкирии, Тверской и Челябинской областях оказалась на 2,3 млрд руб. выше, чем правительство было готово на них выделить, сообщил РБК со ссылкой на копию материалов Минприроды. Представитель министерства подтвердил их подлинность.

Эти свалки должны быть ликвидированы в следующем году. Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко сообщил, что вице-премьер поручила Минприроды и Росприроднадзору проанализировать причины завышения расходов. Минприроды поручило региональным властям оптимизировать сметы. Издание направило запросы властям Краснодарского края, Башкирии, Тверской и Челябинской областей.

Минприроды по поручению президента России Владимира Путина определило 12 свалок с самой дорогой рекультивацией в девяти регионах и потребовало сократить стоимость работ до типовой сметы. Минприроды назвало дорогими по две свалки в Карелии, Башкирии и Челябинской области и по одной свалке в Приморском и Краснодарском краях, Калининградской, Белгородской, Челябинской, Кировской и Тверской областях. Общая площадь свалок составляет около 123 га.

Согласно методике министерства, ликвидация 1 га свалки должна стоить 25 млн руб., однако власти регионов оценили рекультивацию 12 полигонов почти в два раза дороже – 8 млрд руб. вместо 4,4 млрд. Из бюджета они запросили 6,6 млрд руб. Самая сложная ситуация с шестью свалками в Краснодарском крае, Башкирии Тверской и Челябинской областях: там накопилось около 73 га мусора.

Региональные власти оценили их рекультивацию в 5,9 млрд руб., однако из федерального бюджета будет выделено только 3,6 млрд руб. Работы на 2,3 млрд руб. были признаны избыточными, потому что их необходимость не удалось доказать. Регионы могли провести эти работы за свой счет, но они отказались. Расходы по каждому проекту придется сократить в 1,6 раза – регионы должны скорректировать сметы до середины мая этого года. После оптимизации расходы на ликвидацию 12 свалок должны сократиться с 8 млрд до 5,7 млрд руб., говорится в материалах Минприроды.

По двум свалкам в Карелии и Кировской области Минприроды признало обоснованным завышение стоимости работ до 39,5 млн и 82,5 млн за 1 га соответственно. Свалки в этих регионах находятся в водоохранных зонах, а также дорого стоит вывоз мусора на более далекие расстояния. По остальным четырем полигонам регионы согласились оплатить часть допрасходов.

Ранее по теме: Путин указал на отсутствие документов по ликвидации 104 свалок в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных