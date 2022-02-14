Минкультуры приостановило обсуждение проекта о традиционных ценностях
Министерство культуры приостановило общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что будут выработаны новые подходы к подготовке и обсуждению документа, «позволяющие объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков».
По информации Минкультуры, в ходе общественного обсуждения, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля 2022 г., «за» документ проголосовали 100 760 пользователей, а «против» — 78 928.
Проект указа президента был опубликован в январе на портале нормативных правовых актов. В документе говорится, что государство рассматривает традиционные ценности как основу российского общества. А угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов документа, «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций». К числу традиционных ценностей разработчики относят, в том числе права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, коллективизм, взаимопомощь, а также историческую память, преемственность поколений и единство народов России.
В начале февраля с критикой проекта выступили художественные руководители Большого театра, «Сатирикона», «Современника», МХТ им. Чехова и других театров, которые подписали открытое письмо в Минкульт. В своем обращении деятели культуры подчеркнули, что проект «не может положительно повлиять на общество и граждан» и его принятие «никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине». Подписавшие письмо также пояснили, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений.