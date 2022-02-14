Минкультуры приостановило обсуждение проекта о традиционных ценностях

В начале февраля с критикой проекта выступили художественные руководители Большого театра, «Сатирикона», «Современника», МХТ им. Чехова и других театров, которые подписали открытое письмо в Минкульт. В своем обращении деятели культуры подчеркнули, что проект «не может положительно повлиять на общество и граждан» и его принятие «никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине». Подписавшие письмо также пояснили, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений.