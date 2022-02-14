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Минкультуры приостановило обсуждение проекта о традиционных ценностях

Ведомости

Министерство культуры приостановило общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что будут выработаны новые подходы к подготовке и обсуждению документа, «позволяющие объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков».

По информации Минкультуры, в ходе общественного обсуждения, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля 2022 г., «за» документ проголосовали 100 760 пользователей, а «против» — 78 928.

Проект указа президента был опубликован в январе на портале нормативных правовых актов. В документе говорится, что государство рассматривает традиционные ценности как основу российского общества. А угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов документа, «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций». К числу традиционных ценностей разработчики относят, в том числе права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству ‎и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, коллективизм, взаимопомощь, а также историческую память, преемственность поколений и единство народов России.

В начале февраля с критикой проекта выступили художественные руководители Большого театра, «Сатирикона», «Современника», МХТ им. Чехова и других театров, которые подписали открытое письмо в Минкульт. В своем обращении деятели культуры подчеркнули, что проект «не может положительно повлиять на общество и граждан» и его принятие «никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине». Подписавшие письмо также пояснили, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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