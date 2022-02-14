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В России за сутки выявили 180 456 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 180 456 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель снижается третий день подряд. Умерли за сутки 683 заболевших.

По данным оперштаба, штамм «омикрон» распространяется в 84 регионах России. Число госпитализаций за сутки в России снизилось на 17,4% и составило 10 451. Выздоровели за сутки на 4,3% меньше человек, 97 185.

За весь период в России выявили 14 313 965 случаев коронавируса. 11 333 044 пациента вылечились от COVID-19, 340 931 человек скончался.

В Москве за сутки выявили 12 496 случаев заражения – показатель снижается третий день подряд. 905 пациентов госпитализировали за сутки с COVID-19, 652 человека находятся на ИВЛ. Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 20 136 случаев, Московской области – 7349, Красноярском крае – 6317, Пермском крае – 5553, Воронежской области – 5468 случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных