В России за сутки выявили 180 456 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 180 456 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель снижается третий день подряд. Умерли за сутки 683 заболевших.
По данным оперштаба, штамм «омикрон» распространяется в 84 регионах России. Число госпитализаций за сутки в России снизилось на 17,4% и составило 10 451. Выздоровели за сутки на 4,3% меньше человек, 97 185.
За весь период в России выявили 14 313 965 случаев коронавируса. 11 333 044 пациента вылечились от COVID-19, 340 931 человек скончался.
В Москве за сутки выявили 12 496 случаев заражения – показатель снижается третий день подряд. 905 пациентов госпитализировали за сутки с COVID-19, 652 человека находятся на ИВЛ. Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 20 136 случаев, Московской области – 7349, Красноярском крае – 6317, Пермском крае – 5553, Воронежской области – 5468 случаев.