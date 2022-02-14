В Госдуме одобрили проект о штрафах за уравнивание роли СССР и Третьего Рейха

Согласно законопроекту, наказание по этой статье будет предусматривать штраф в размере до 2000 руб. либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — до 4000 руб, для юридических лиц — до 50 000 руб. Повторное нарушение предполагает увеличение штрафа для граждан до 5000 руб., должностных лиц - до 20 000 руб., а также предполагает дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. Юридическим лицам повторное нарушение может грозить штрафом до 100 000 руб. или приостановкой деятельности на срок до 90 суток.