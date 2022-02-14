В Госдуме одобрили проект о штрафах за уравнивание роли СССР и Третьего Рейха
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению законопроект, предусматривающий штрафы до 100 000 руб. для лиц, отождествляющих роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, следует из постановления в электронной базе данных нижней палаты.
Инициаторами проекта выступили глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер ГД Александр Жуков, а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди. Авторы предложили дополнить КоАП новой статьей «Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии».
Согласно законопроекту, наказание по этой статье будет предусматривать штраф в размере до 2000 руб. либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — до 4000 руб, для юридических лиц — до 50 000 руб. Повторное нарушение предполагает увеличение штрафа для граждан до 5000 руб., должностных лиц - до 20 000 руб., а также предполагает дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. Юридическим лицам повторное нарушение может грозить штрафом до 100 000 руб. или приостановкой деятельности на срок до 90 суток.
Протоколы будут составлять сотрудники полиции, «должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций». Также возбуждать дела об административных правонарушениях по указанному составу смогут прокуроры, рассматривать дела об административных правонарушениях будет суд, следует из документа.
В январе 2021 г. президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект, который установит запрет на публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии в период Второй мировой войны. В мае того же года он был зарегистрирован в электронной базе нижней палаты. Согласно документу, эти изменения направлены на установление запрета в публичном выступлении, в публично демонстрируемом произведении, СМИ, интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии. Также вносимые изменения запрещают «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы».
Сам президент не раз подчеркивал, что в последние годы участились попытки «оболгать» и «извратить» историю Великой Отечественной войны. По его словам, причины таких действий кроются в попытках сдерживания России, которые происходили в разные исторические эпохи и при разном политическом строе. Он подчеркнул, что с уходом поколения победителей возрастает ответственность за сохранение их наследия.