В Кабардино-Балкарии задержали организаторов финансовой пирамиды
Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии выявили преступное сообщество, которое похищало деньги россиян через финансовую пирамиду, злоумышленники успели украсть у 3000 человек более 915 млн руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 г. Преступники размещали в сети объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Потенциальным вкладчикам обещали доход в размере почти ста процентов от суммы вклада. «Однако на деле люди получали первые выплаты за счет денег от новых клиентов пирамиды, а затем перестали что-либо получать. Мошенники похитили более 915 млн руб. у около 3000 человек», — рассказала представитель ведомства.
Оперативники задержали 18 человек, среди них – пятеро предполагаемых организаторов пирамиды. Еще двое находятся в розыске. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). Всем 18 задержанным предъявили обвинения и избрали меры пресечения – арест, домашний арест или запрет определенных действий.
Для возмещения ущерба пострадавшим у мошенников изъяли 21 млн руб., $20 000, 17 автомобилей на сумму 32 млн руб., 139 единиц ювелирных украшений стоимостью 9,7 млн руб. и др.