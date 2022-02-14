В Кабардино-Балкарии задержали организаторов финансовой пирамиды

По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 г. Преступники размещали в сети объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Потенциальным вкладчикам обещали доход в размере почти ста процентов от суммы вклада. «Однако на деле люди получали первые выплаты за счет денег от новых клиентов пирамиды, а затем перестали что-либо получать. Мошенники похитили более 915 млн руб. у около 3000 человек», — рассказала представитель ведомства.