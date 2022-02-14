Исследование подтвердило безопасность комбинации AstraZeneca и «Спутник лайт»

В январе AstraZenecа заявила о намерении зарегистрировать свою вакцину в России. В РФПИ сообщили, что иностранным производителям вакцин от коронавируса для одобрения их препаратов в России необходимо направить заявку в Минздрав. AstraZeneca стала первым международным партнером РФПИ по комбинированным исследованиям совместных вакцин. В компании также объявляли об эффективности третьей дозы вакцины против «омикрона». По информации AstraZenecа, титры нейтрализующих антител для омикрон-штамма выросли после прививки бустерной дозой вакцины Vaxzevria по сравнению с титрами после второй дозы.