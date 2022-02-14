Исследование подтвердило безопасность комбинации AstraZeneca и «Спутник лайт»
Исследование в России и Азербайджане показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник лайт», говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В исследовании приняли участие 200 добровольцев из России и Азербайджана.
В сообщении говорится, что мониторинг добровольцев продолжался в течение 57 дней после первой вакцинации и продемонстрировал «высокие показатели безопасности» комбинированного применения препаратов. В ходе наблюдения не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией.
«Предварительные данные комбинированного применения вакцин "Спутник лайт" и AstraZeneca подтверждают правильность использования различных вакцин в ходе ревакцинации. В условиях возникновения новых опасных штаммов коронавируса именно подобный подход способен обеспечить безопасную, эффективную и долгосрочную защиту», — подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В прошлом году РФПИ, Научный центр им. Гамалеи, группа компаний «Р-фарм» и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных исследований первого компонента «Спутника V» («Спутник лайт») и вакцины AstraZeneca. Дмитриев тогда заявлял, что результаты испытаний «Спутника» и AstraZenecа появятся в конце 2021 — начале 2022 г., комбинации «Спутника» и Pfizer — в 2022 г. Он добавил, что первые испытания начали проводиться в феврале 2021 г.
В январе AstraZenecа заявила о намерении зарегистрировать свою вакцину в России. В РФПИ сообщили, что иностранным производителям вакцин от коронавируса для одобрения их препаратов в России необходимо направить заявку в Минздрав. AstraZeneca стала первым международным партнером РФПИ по комбинированным исследованиям совместных вакцин. В компании также объявляли об эффективности третьей дозы вакцины против «омикрона». По информации AstraZenecа, титры нейтрализующих антител для омикрон-штамма выросли после прививки бустерной дозой вакцины Vaxzevria по сравнению с титрами после второй дозы.