Гинцбург сообщил об антителах к коронавирусу в Москве у всех детей 6-11 лет
Научный центр им. Гамалеи не смог найти в Москве детей 6-11 лет без антител к коронавирусу для испытаний вакцины «Спутник М», поэтому пришлось поменять протокол исследований, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.
«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», — рассказал Гинцбург. Было предложение поискать добровольцев подальше от Москвы и других больших городов, но это нереалистично с точки зрения организации, уточнил он.
Гинцбург рассказал, что сейчас центр Гамалеи подает поправку к протоколу испытаний: нижнюю границу по антителам к коронавирусу у добровольцев предлагается сдвинуть с 0 до 100 международных единиц (BAU – единицы связывающих антител). Гинцбург пояснил, что это низкий показатель, и выразил надежду на быстрое получение разрешения. Начало испытаний не откладывается – через три недели они должны стартовать.
24 декабря в России зарегистрировали вакцину для детей 12-17 лет «Спутник М». Ее эффективность от коронавируса составляет около 93%. В январе Минздрав разрешил разработчику препарата – НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи – провести клинические испытания препарата для детей 6-11 лет.
Ранее Гинцбург заявил, что для вакцинации от коронавируса детей от полугода до пяти лет могут использовать препарат в виде спрея для носа. Два таких препарата на основе вакцины для взрослых «Спутник V» сейчас проходят клинические испытания.
7 февраля Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины «Ковивак» для детей. Исследования продлятся до 17 декабря этого года, в них примут участие 1050 добровольцев. Директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что испытания вакцины для детей пройдут до лета этого года. В исследовании примут участие дети в возрасте 6-11 и 12-17 лет.