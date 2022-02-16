Гинцбург сообщил об антителах к коронавирусу в Москве у всех детей 6-11 лет

«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», — рассказал Гинцбург. Было предложение поискать добровольцев подальше от Москвы и других больших городов, но это нереалистично с точки зрения организации, уточнил он.