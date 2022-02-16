Попова заявила о замедлении роста заболеваемости COVID-19 в России

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 179 284 новых случая коронавируса после 166 631 днем ранее. Скончались 748 пациентов с COVID-19 после 704 вчера. Общее число заболевших за всю пандемию достигло 14,66 млн человек, из которых 11,64 млн выздоровели, 342 383 умерли. Уровень коллективного иммунитета в России по состоянию на 11 февраля составил 61,9% при цели в 80%.