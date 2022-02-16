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Попова заявила о замедлении роста заболеваемости COVID-19 в России

Ведомости

Еженедельный прирост новых случаев COVID-19 в России замедлился, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Если на третьей-четвертой неделе текущего года еженедельный прирост [заболеваемости] составлял 100%, то есть удвоение было каждую неделю, то вот вторую неделю мы видим замедление темпов роста, и шестая неделя к пятой неделе дали прирост на 18,5%» — сказала она.

Тем не менее ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, добавила Попова. В целом рост заболеваемости в стране продолжается пятую неделю подряд.

Также глава Роспотребнадзора указала на снижение доли столичных регионов в общей структуре заражений. Эпидемиологический процесс «уходит» в восточные регионы России, на все субъекты, кроме столичных, приходятся почти 80% всех заболевших.

На прошлой неделе снижение заболеваемости отмечалось в 10 регионах, однако и там показатели остаются высокими. На предшествующей неделе положительную динамику зафиксировали лишь в Москве, отметила Попова.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 179 284 новых случая коронавируса после 166 631 днем ранее. Скончались 748 пациентов с COVID-19 после 704 вчера. Общее число заболевших за всю пандемию достигло 14,66 млн человек, из которых 11,64 млн выздоровели, 342 383 умерли. Уровень коллективного иммунитета в России по состоянию на 11 февраля составил 61,9% при цели в 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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