Литва возобновила выдачу виз россиянам
Литва возобновляет прием заявок на выдачу шенгенских виз россиянам, сообщается на сайте визового провайдера VFS Global.
«Информируем вас о том, что визовые центры Литвы начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки», — сказано в заявлении.
Граждане России смогут въезжать в республику с 31 марта текущего года. Для этого необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации препаратом, одобренном в Литве. Ни одна из российских вакцин, в том числе «Спутник V», в стране пока не признана.
Подать документы за визу можно по предварительной записи, напомнили в организации. При этом нужно будет также подтвердить, что въезд в страну произойдет не раньше 31 марта.
Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, с 5 февраля в Литве отменена необходимость предъявлять национальный сертификат о вакцинации для посещения общественных мест, в том числе баров, ресторанов и развлекательных объектов. Нужно только носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При этом Россия пока не восстановила авиасообщение с Литвой.
Ранее выдачу виз россиянам возобновила Словения. Документы стали принимать с 19 ноября. Для посещения страны нужно подтвердить перенесение COVID-19, получение первого компонента вакцины от коронавируса, а также предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов назад, или отрицательный быстрый тест на антиген при условии, что с момента тестирования прошло не более 48 часов.