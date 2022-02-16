Литва возобновила выдачу виз россиянам

Граждане России смогут въезжать в республику с 31 марта текущего года. Для этого необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации препаратом, одобренном в Литве. Ни одна из российских вакцин, в том числе «Спутник V», в стране пока не признана.