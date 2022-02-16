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Общество

Литва возобновила выдачу виз россиянам

Ведомости

Литва возобновляет прием заявок на выдачу шенгенских виз россиянам, сообщается на сайте визового провайдера VFS Global.

«Информируем вас о том, что визовые центры Литвы начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки», — сказано в заявлении.

Граждане России смогут въезжать в республику с 31 марта текущего года. Для этого необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации препаратом, одобренном в Литве. Ни одна из российских вакцин, в том числе «Спутник V», в стране пока не признана.

Подать документы за визу можно по предварительной записи, напомнили в организации. При этом нужно будет также подтвердить, что въезд в страну произойдет не раньше 31 марта.

Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, с 5 февраля в Литве отменена необходимость предъявлять национальный сертификат о вакцинации для посещения общественных мест, в том числе баров, ресторанов и развлекательных объектов. Нужно только носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При этом Россия пока не восстановила авиасообщение с Литвой.

Ранее выдачу виз россиянам возобновила Словения. Документы стали принимать с 19 ноября. Для посещения страны нужно подтвердить перенесение COVID-19, получение первого компонента вакцины от коронавируса, а также предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов назад, или отрицательный быстрый тест на антиген при условии, что с момента тестирования прошло не более 48 часов.

Ранее по теме: Посольство Словении возобновило выдачу виз российским туристам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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