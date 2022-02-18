В Госдуме рассказали об улучшении состояния Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку, но ему еще требуется наблюдение врачей, сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, член ее президиума Ярослав Нилов. Жириновского госпитализировали 2 февраля в ЦКБ в Москве.
«Владимир Вольфович идет на поправку, но пока ему еще требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют теплые слова на его имя», — сказал Нилов (цитата по «РИА Новости»).
О госпитализации Жириновского стало известно 10 февраля. Telegram-канал Mash писал, что на фоне COVID-19 у политика выявили поражение 50-75% легких: у него развилась двусторонняя пневмония. 14 февраля в Минздраве сообщили, что состояние Жириновского стабильное, врачи оказывают ему необходимую медпомощь.
В декабре 2021 г. Жириновский рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса. По его словам, первые три раза он вакцинировался «Спутником V», другие три — «Эпиваккороной», а затем дважды «Ковиваком». «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, сообщил, что Жириновский почувствовал недомогание несколько недель назад, получил положительный результат теста на коронавирус, но скрыл факт своей болезни, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации.