В Госдуме рассказали об улучшении состояния Жириновского

В декабре 2021 г. Жириновский рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса. По его словам, первые три раза он вакцинировался «Спутником V», другие три — «Эпиваккороной», а затем дважды «Ковиваком». «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, сообщил, что Жириновский почувствовал недомогание несколько недель назад, получил положительный результат теста на коронавирус, но скрыл факт своей болезни, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации.