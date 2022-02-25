Ростуризм досрочно завершил весенний этап программы туристического кешбэка
Ростуризм досрочно завершает текущий этап программы туристического кешбэка, сообщает пресс-служба ведомства. Условиями программы на текущем этапе успели воспользоваться около 700 000 человек. Средства, выделенные на весеннее окно продаж, практически полностью перечислены туристам.
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что путешественники приобрели поездок с кешбэком в общей сложности на 12 млрд руб. «В соответствии с условиями на карточки людям вернулось уже более 2,5 млрд руб., поэтому окно продаж будет завершено досрочно – в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать. Я напомню, что в этом году будет еще одно окно продаж – уже на осень/зиму», — подчеркнула она.
Глава ведомства также пояснила, что туристы с удовольствием пользуются программой, доверяют ей и существенно экономят. Основной социально-экономический эффект программы заметен в росте загрузки отелей в среднем на 50% - и это в условиях межсезонья и открытых зарубежных массовых направлений, добавила Догузова.
Всего на 2022 г. в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд руб. Часть средств запланирована на весенний этап продаж, часть – на осенний. В момент, когда туристы используют средства, запланированные на тот или иной этап, продажи по программе завершаются.
Программа кешбэка на туры по России была запущена в 2020 г. Она позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн, но не более 20 000 руб. Ранее сообщалось, что с начала 2021 г. ею воспользовались почти 1,7 млн россиян. Сумма по приобретению туров и проживанию в отелях составила более 34 млрд руб., кешбэк — 6,7 млрд.