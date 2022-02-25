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Ростуризм досрочно завершил весенний этап программы туристического кешбэка

Ведомости

Ростуризм досрочно завершает текущий этап программы туристического кешбэка, сообщает пресс-служба ведомства. Условиями программы на текущем этапе успели воспользоваться около 700 000 человек. Средства, выделенные на весеннее окно продаж, практически полностью перечислены туристам.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что путешественники приобрели поездок с кешбэком в общей сложности на 12 млрд руб. «В соответствии с условиями на карточки людям вернулось уже более 2,5 млрд руб., поэтому окно продаж будет завершено досрочно – в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать. Я напомню, что в этом году будет еще одно окно продаж – уже на осень/зиму», — подчеркнула она.

Глава ведомства также пояснила, что туристы с удовольствием пользуются программой, доверяют ей и существенно экономят. Основной социально-экономический эффект программы заметен в росте загрузки отелей в среднем на 50% - и это в условиях межсезонья и открытых зарубежных массовых направлений, добавила Догузова.

Всего на 2022 г. в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд руб. Часть средств запланирована на весенний этап продаж, часть – на осенний. В момент, когда туристы используют средства, запланированные на тот или иной этап, продажи по программе завершаются. 

Программа кешбэка на туры по России была запущена в 2020 г. Она позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн, но не более 20 000 руб. Ранее сообщалось, что с начала 2021 г. ею воспользовались почти 1,7 млн россиян. Сумма по приобретению туров и проживанию в отелях составила более 34 млрд руб., кешбэк — 6,7 млрд.

Ранее по теме: Малый бизнес спрогнозировал деградацию туриндустрии без структурных реформ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных