Ростуризм досрочно завершил весенний этап программы туристического кешбэка

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что путешественники приобрели поездок с кешбэком в общей сложности на 12 млрд руб. «В соответствии с условиями на карточки людям вернулось уже более 2,5 млрд руб., поэтому окно продаж будет завершено досрочно – в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать. Я напомню, что в этом году будет еще одно окно продаж – уже на осень/зиму», — подчеркнула она.