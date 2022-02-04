Малый бизнес спрогнозировал деградацию туриндустрии без структурных реформ

Как поддерживают туризм

В прошлом году власти запустили новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». На 2022–2024 гг. на него в бюджете предусмотрено 170 млрд руб. Его основные инструменты: льготные кредиты на строительство туробъектов по ставке 3–5%, кешбэки, гранты туроператорам на стимулирование внутреннего туризма. Одна из характерных особенностей нацпроекта – ожидание существенного софинансирования отрасли из внебюджетных источников. Согласно его паспорту, власти с 2021 г. ожидают ежегодного притока частных инвестиций в размере не менее 150 млрд в год.

«Ростуризм» разместил законопроект о туризме и туристской деятельности в конце прошлого года. Одно из основных его нововведений – изменение системы гарантий возврата средств туристам в случае банкротства туроператора. В частности, агентство предложило внедрить систему эскроу–счетов по аналогии с тем, как это сделано в строительстве. Механизм должен работать так: средства, уплаченные покупателем за тур, не поступают на счет туроператора до окончания поездки. Они замораживаются на специальных эскроу–счетах, доступ к которым открывается для операторов только через три дня после того, как туристы вернутся домой. Кроме этого, предлагалось формализовать основные понятия отрасли: дать определение туриста, турпродукта, турагрегатора, кемпингов и так далее.