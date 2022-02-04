Малый бизнес спрогнозировал деградацию туриндустрии без структурных реформ

Малый бизнес спрогнозировал деградацию туриндустрии без структурных реформРентабельность продаж в отрасли близка к инфляции, сообщала ФНС
Турбизнес демонстрируют крайне низкую рентабельность, на что ранее неоднократно обращали внимание правительства представители отрасли, говорится в письме вице–премьеру Дмитрию Чернышенко от вице–президента объединения «Опора России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса) Алексея Кожевникова. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа, в аппарате Чернышенко подтвердили его получение.
Рентабельность гостиничного сектора составляет 3–5%, туроператорского и турагентского бизнеса 2–3%, ресторанного – 7–10%, пишет Кожевников. Действующая налоговая и административная нагрузка на предпринимателей сдерживает приток инвестиций, кроме этого, на показатель давит повышение ставки Банком России, ослабление российской валюты, рост цен на строительство и отделочные материалы, продукты питания и так далее. Без структурных реформ цели туристического нацпроекта привлечь 600 мрлд руб. частного капитала в отрасль к 2024 г. вряд ли удастся достичь, предупреждает вице–президент «Опоры». При нынешнем уровне рентабельности развитие отрасли невозможно. Чтобы избежать ее деградации, необходимо провести налоговый, регуляторный и инвестиционный маневр, резюмировал Кожевников.
Представитель Чернышенко заявил, что письмо «Опоры» направлено на проработку регулятору туристической отрасли в установленном порядке. Обратная связь от участников отрасли важна для нас, уточнил он.
Правительство создает на системной основе условия для развития отрасли туризма и гостеприимства, заверили в аппарате вице–премьера. Например, если в 2020 г. в индустрию через бюджет было вложено 11 млрд руб., в 2021 г. – уже 44,5 млрд.
Кроме этого, в рамках нацпроекта разрабатывается новый федеральный закон о туризме и туристской деятельности, в котором будут учтены современные тенденции развития индустрии, напомнил представитель Чернышенко.
«Ведомости» направили запрос в Ростуризм.
Сколько зарабатывает турбизнес
Согласно исследованию ФНС инвестиционной привлекательности туристической инфраструктуры, проведенному в 2020 г. (есть у «Ведомостей»), объекты инфраструктуры туризма (служба анализировала гостиницы и точки общепита) в 2019 г. демонстрировали рентабельность продаж на уровне, близком к инфляции (в том году рост цен составил 4,4%).
Согласно тексту исследования, рентабельность продаж в турбизнесе составила 5,9% или 55% от средней по экономике, активов – 2,3% или 32% от средней по экономике.
По уровню фискальной нагрузки туристическая инфраструктура находится в числе лидеров – на 9 месте из 21, за исключением таких видов деятельности, как добыча нефти, газа, других полезных ископаемых, девелопмент, производство табачных изделий, уточняют аналитики ФНС. По уровню нагрузки по социальным взносам – на третьем месте, в 2–3 раза опережая виды бизнеса с рентабельностью продаж в 5–10 раз выше, говорится в исследовании.
Наибольшие инвестиции и интенсивность развития в экономике России показывают отрасли с рентабельностью продаж от 14%, рентабельностью активов (с учетом заемных средств) – от 10%, пишут аналитики ФНС.
Почему не взлетает
Необходимо выйти на рентабельность, к примеру, в гостиничной индустрии на уровне не менее 15%, при этом сохраняя существующий объем доходов бюджета от туротрасли, заявил «Ведомостям» Кожевников. «Не может отель с высокими срокам окупаемости выплачивать налог на имущество в размере двух–трехмесячной выручки в высокий сезон при полной загрузке. И это, не говоря о квазиналогах: платы за ЖКХ, вывоз мусора, средства индивидуальной защиты и так далее», – уточнил он.
Проблема в том, что покупка ОФЗ дает гарантированную доходность в 8–9% вообще без всяких рисков и при 100% ликвидности инвестиций, отметил зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян. По его словам, на этом фоне долгосрочные инвестиции в туристическую инфраструктуру имеют отрицательную привлекательность.
Как поддерживают туризм
В прошлом году власти запустили новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». На 2022–2024 гг. на него в бюджете предусмотрено 170 млрд руб. Его основные инструменты: льготные кредиты на строительство туробъектов по ставке 3–5%, кешбэки, гранты туроператорам на стимулирование внутреннего туризма. Одна из характерных особенностей нацпроекта – ожидание существенного софинансирования отрасли из внебюджетных источников. Согласно его паспорту, власти с 2021 г. ожидают ежегодного притока частных инвестиций в размере не менее 150 млрд в год.
«Ростуризм» разместил законопроект о туризме и туристской деятельности в конце прошлого года. Одно из основных его нововведений – изменение системы гарантий возврата средств туристам в случае банкротства туроператора. В частности, агентство предложило внедрить систему эскроу–счетов по аналогии с тем, как это сделано в строительстве. Механизм должен работать так: средства, уплаченные покупателем за тур, не поступают на счет туроператора до окончания поездки. Они замораживаются на специальных эскроу–счетах, доступ к которым открывается для операторов только через три дня после того, как туристы вернутся домой. Кроме этого, предлагалось формализовать основные понятия отрасли: дать определение туриста, турпродукта, турагрегатора, кемпингов и так далее.
Как только их рентабельность возрастет до 20%, частный капитал придет в отрасль без специальных уговоров со стороны государства, уверен Еремян. По его мнению, для этого нужно провести следующие структурные реформы. Во–первых, снизить долю вмененных государством расходов в конечной стоимости туруслуг потребителя до более конкурентного, чем у крупных зарубежных туристических центров уровня – налоговую нагрузку и таможенные пошлины на товары, необходимы для строительства отраслевой инфраструктуры. Во–вторых, расширить возможности по привлечению небанковского финансирования. В–третьих, обеспечить массовый приток платежеспособных потребителей, то есть, прежде всего, иностранных туристов. Для этого, как минимум, необходимо снять визовые барьеры, пояснил Еремян.
Туризм – одна из немногих отраслей, в которых Россия может резко усилить свои позиции на мировом рынке, повторив успех зернового экспорта, отметил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько. Но для этого и система налогообложения и поддержки инвесторов должна быть не хуже, чем у сельхозпроизводителей, полагает эксперт. Ставка по налогу на прибыль в сельском хозяйстве составляет 0%, кроме того, для продуктов питания предусмотрена льгота по НДС (10% вместо 20%).
За последние 10 лет от бизнеса, деловых и общественных объединений в правительство поступала масса системных предложений по налоговой, тарифной политике, таможенному режиму, визовой политике для развития отрасли, напомнил председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин. По его словам, ключевые из них: это снижение НДС – у наших партнеров за рубежом это 6–7%, снижения налога на имущество, который вырос после кадастровой оценки земель в 4 раза и более, и ряда др. послаблений.