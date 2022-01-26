Росстат впервые оценит вклад туризма в экономику регионов

Оценка показателя необходима для отслеживания прогресса по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Вклад туризма в ВВП России составляет около 4% по сравнению с 8,5% во Франции, 11,3% в Китае и 14,3% в Испании, отмечалось в презентации нацпроекта в 2020 г. России необходимо увеличить показатель в два раза к 2024 г., а к 2035 – в 5 раз.