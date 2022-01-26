Росстат впервые оценит вклад туризма в экономику регионов
Росстат оценит долю туристической индустрии в валовом региональном продукте (ВРП) к марту 2022 г. На этот месяц запланирована и публикация показателя, сообщил «Ведомостям» представитель Росстата.
Оценка показателя необходима для отслеживания прогресса по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Вклад туризма в ВВП России составляет около 4% по сравнению с 8,5% во Франции, 11,3% в Китае и 14,3% в Испании, отмечалось в презентации нацпроекта в 2020 г. России необходимо увеличить показатель в два раза к 2024 г., а к 2035 – в 5 раз.
Во многих регионах пытаются оценивать показатели туризма по–своему. «В результате, данные невозможно сравнивать, а значит невозможно увидеть ситуацию в стране в целом и принимать решения о поддержке туристической отрасли», – отмечал ранее глава Росстата Павел Малков. Более точная статистика позволит прогнозировать турпотоки и принимать своевременные управленческие решения, в том числе губернаторами на местах, заявлял вице–премьер Дмитрий Чернышенко.
Росстат будет рассматривать туриндустрию со стороны предложения, а не спроса. Аналитики суммируют валовую добавленную стоимость всех видов деятельности из группировки «Туризм» (по ОКВЭД, общероссийскому классификатору видов экономической деятельности), следует из методики (есть у «Ведомостей»). К этой группе относятся, в частности, отели, гостиницы, санатории и курорты, торговля сувенирами. Но также в нее включаются такси, пассажирские перевозки, рестораны, спортзалы, музеи, галереи, кинотеатры, услугами которых пользуются далеко не только туристы.
Лишь часть произведенных товаров и услуг в группе «Туризм» приходится на долю потребления туристов, признает Росстат в тексте методики. «Мы делаем первые шаги в этом направлении. Не имея достаточной базы данных и не считая возможным проводить дорогостоящие статистические исследования, принято решение на первом этапе оценивать туризм со стороны предложения, – ответил представитель Росстата. – Рассчитываем, что в будущем нам удастся достичь большей избирательности при учете объемов предложения и потребления туруслуг».
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