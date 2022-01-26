Росстат раскрыл новый способ оценки доли туризма в ВВП

Согласно методике, Росстат суммирует валовую добавленную стоимость всех видов деятельности из группировки «Туризм» (по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, ОКВЭД). К этой группе относятся, в частности, отели, гостиницы, санатории и курорты, торговля сувенирами. Но кроме традиционных группа включает такси, пассажирские перевозки, рестораны, спортзалы, музеи, галереи, кинотеатры, услугами которых пользуются далеко не только туристы. Лишь часть произведенных товаров и услуг в группе «Туризм» приходится на долю потребления туристов, признает Росстат в тексте методики.