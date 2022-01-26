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Росстат раскрыл новый способ оценки доли туризма в ВВП

Ведомство впервые рассчитает вклад отрасли в экономику регионов
Ольга Агеева
Росстат оценит эффект для экономик регионов от туристической индустрии. Чиновники на местах могут завышать показатели / Максим Стулов / Ведомости

Росстат разработал технологию оценки вклада туризма в экономику регионов – «Ведомости» ознакомились с методикой подсчета доли туриндустрии в валовом региональном продукте (ВРП), утвержденной в конце декабря 2021 г. Туристическая индустрия будет рассматриваться со стороны предложения, а не спроса.

Согласно методике, Росстат суммирует валовую добавленную стоимость всех видов деятельности из группировки «Туризм» (по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, ОКВЭД). К этой группе относятся, в частности, отели, гостиницы, санатории и курорты, торговля сувенирами. Но кроме традиционных группа включает такси, пассажирские перевозки, рестораны, спортзалы, музеи, галереи, кинотеатры, услугами которых пользуются далеко не только туристы. Лишь часть произведенных товаров и услуг в группе «Туризм» приходится на долю потребления туристов, признает Росстат в тексте методики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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