Росстат раскрыл новый способ оценки доли туризма в ВВП

Росстат раскрыл новый способ оценки доли туризма в ВВПВедомство впервые рассчитает вклад отрасли в экономику регионов
Росстат разработал технологию оценки вклада туризма в экономику регионов – «Ведомости» ознакомились с методикой подсчета доли туриндустрии в валовом региональном продукте (ВРП), утвержденной в конце декабря 2021 г. Туристическая индустрия будет рассматриваться со стороны предложения, а не спроса.
Согласно методике, Росстат суммирует валовую добавленную стоимость всех видов деятельности из группировки «Туризм» (по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, ОКВЭД). К этой группе относятся, в частности, отели, гостиницы, санатории и курорты, торговля сувенирами. Но кроме традиционных группа включает такси, пассажирские перевозки, рестораны, спортзалы, музеи, галереи, кинотеатры, услугами которых пользуются далеко не только туристы. Лишь часть произведенных товаров и услуг в группе «Туризм» приходится на долю потребления туристов, признает Росстат в тексте методики.