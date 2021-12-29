Ростуризм придумал, как возвращать туристам 100% стоимости даже дорогих туров

Ростуризм придумал, как возвращать туристам 100% стоимости даже дорогих туровВедомство предлагает ввести эскроу-счета как в строительстве
Ростуризм разработал проект закона «О туризме и туристической деятельности», его текст размещен на regulation.gov.ru. Руководитель ведомства Зарина Догузова объяснила, что одно из основных нововведений – изменение системы гарантий возврата средств туристам в случае банкротства туроператора.
Главная новация проекта – введение механизма эскроу-счетов по аналогии с тем, как это сделано в строительстве. Средства, уплаченные покупателем за тур, не поступают на счет туроператора до окончания поездки. Они замораживаются на специальных эскроу-счетах, доступ к которым открывается для операторов только через три дня после того, как туристы вернутся домой.
В случае если тур по тем или иным причинам не состоялся, его покупатель получает обратно все 100% ранее уплаченных средств, пояснили в Ростуризме. Если проблемы возникли в момент, когда туристы уже находятся на отдыхе, им возвращают уплаченную сумму за минусом фактически понесенных расходов. «То есть турист либо гарантированно поедет отдыхать, потому что его услуга оплачена принимающей стороне, либо ему на руки вернется вся сумма», – пояснили в пресс-службе ведомства.
Альтернативный вариант, также предусмотренный законопроектом «О туризме и туристической деятельности», предполагает делать отчисления всей отрасли в некоммерческую организацию «Фонд защиты прав туристов», которую будет курировать Ростуризм. В случае банкротства покупатели туров смогут рассчитывать на компенсацию из этого фонда. Как сказала Зарина Догузова РБК, стоимость такой страховки составит около 250 руб., а компенсация составит порядка 40 000 за купленный тур, что позволит защитить наименее обеспеченных туристов.
Схема с эксроу-счетами позволяет защитить всех туристов и обеспечить возврат 100% потраченных на тур денег независимо от его стоимости. Она выглядит более привлекательной для клиентов туриндустрии, особенно тех, кто тратит на отпуск значительные суммы. В Ростуризме также считают, что «для части туроператоров эскроу-счета могут быть интересным и выгодным решением, особенно для нишевых». Однако индустрия относится к предлагаемым новациям настороженно.
Сейчас туроператоры тоже делают отчисления – в фонды персональной ответственности, которые курирует общероссийская ассоциация туроператоров «Турпомощь». Кроме того, они обязательно приобретают страховку ответственности на случай банкротства, которая также служит источником возмещения туристам. Но средств фонда и страховки хватает в среднем на компенсацию в 5% стоимости туров, заявляла ранее Догузова.
При этом отчисления в фонд персональной ответственности у добросовестных участников рынка большие – в частности, у туроператора «TUI Россия» там фактически заморожено 500 млн руб., говорит заместитель генерального директора этого оператора Александр Сирченко. Вместе с тем большим плюсом законопроекта является освобождение туроператоров от непосильных взносов по страховкам, говорит почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. В последние годы страховые компании с меньшим энтузиазмом подключались к страхованию ответственности туроператоров и найти нормального страховщика было большой сложностью для всех туроператоров, даже самых надежных, подчеркивает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Новые нормы предложены вместо 132-ФЗ, действующего с 1996 г. Ростуризм ожидает, что они могут заработать уже в 2023 г., говорит его представитель. Новый отраслевой закон нужен, прежний устарел и последние пять лет кое-как «ремонтировался заплатками», говорит Ломидзе.
При этом Сирченко счел новый механизм финансового обеспечения неоднозначным и требующим доработок. Полный уход от персональной ответственности туроператора в общем фонде может привести к тому, что те, кто хорошо управляет бизнесом, будут всегда платить за менее успешных и, что хуже, за мошенников, которых такой расклад может вполне устроить, поясняет Шпилько. Он также указывает, что стоимость отдыха может варьироваться от нескольких тысяч рублей за приграничный тур до нескольких миллионов за дорогие персональные туры, указывает Шпилько, и если отчисления будут происходить с учетом стоимости тура, это было бы корректней по отношению к игрокам рынка.
Сомнения у индустрии вызывает также и идея эскроу-счетов. Это концептуально не подходит туроператорам, специализирующимся на массовых направлениях, но и нишевые фирмы не могут по полгода работать себе в убыток, отмечает Ломидзе. Сирченко из TUI считает, что механизм эскроу-счетов пока не проработан для применения в туризме. В отличие от девелоперов туроператоры не могут взять кредиты в банке, потому что, как правило, у них нет собственности, под залог которой можно получить кредит, говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. И даже когда туроператоры предлагают 100%-ный залог под кредит, очередь из банков не выстраивается, считает Ломидзе. Эскроу-счета экономически нецелесообразны для туроператоров, также на них вряд ли согласятся и банки, по крайней мере, пока отрасль не выйдет из кризиса, резюмирует Ромашкин.