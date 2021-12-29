Ростуризм придумал, как возвращать туристам 100% стоимости даже дорогих туров

Сомнения у индустрии вызывает также и идея эскроу-счетов. Это концептуально не подходит туроператорам, специализирующимся на массовых направлениях, но и нишевые фирмы не могут по полгода работать себе в убыток, отмечает Ломидзе. Сирченко из TUI считает, что механизм эскроу-счетов пока не проработан для применения в туризме. В отличие от девелоперов туроператоры не могут взять кредиты в банке, потому что, как правило, у них нет собственности, под залог которой можно получить кредит, говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. И даже когда туроператоры предлагают 100%-ный залог под кредит, очередь из банков не выстраивается, считает Ломидзе. Эскроу-счета экономически нецелесообразны для туроператоров, также на них вряд ли согласятся и банки, по крайней мере, пока отрасль не выйдет из кризиса, резюмирует Ромашкин.