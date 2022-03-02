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IBU запретил биатлонистам из России и Белоруссии выступать под своей эгидой

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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц из обеих стран к участию в своих международных мероприятиях. Об этом говорится в пресс-релизе IBU, опубликованном 2 марта.

Запрет распространяется на соревнования и неспортивные мероприятия, которые проводятся под эгидой организации. Кроме того, исполком планирует до 17 марта обсудить возможную приостановку членства национальных федераций России и Белоруссии в IBU.

На прошлой неделе IBU запретил представителям России и Белоруссии выступать под флагами своих стран на соревнованиях, проводящихся под эгидой союза. Им было разрешено участвовать лишь в качестве нейтральных атлетов.

Решение призвано выразить солидарность IBU с Украиной и олимпийским сообществом, говорится в сообщении. На прошлой неделе Россия начала военную операцию на Украине, которую осудили западные страны и ввели в ответ масштабные санкции.

Ранее Международный олимпийский комитет призвал спортивные организации отменить или перенести все международные соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также запретить государственные символики этих стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных