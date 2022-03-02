IBU запретил биатлонистам из России и Белоруссии выступать под своей эгидой
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц из обеих стран к участию в своих международных мероприятиях. Об этом говорится в пресс-релизе IBU, опубликованном 2 марта.
Запрет распространяется на соревнования и неспортивные мероприятия, которые проводятся под эгидой организации. Кроме того, исполком планирует до 17 марта обсудить возможную приостановку членства национальных федераций России и Белоруссии в IBU.
На прошлой неделе IBU запретил представителям России и Белоруссии выступать под флагами своих стран на соревнованиях, проводящихся под эгидой союза. Им было разрешено участвовать лишь в качестве нейтральных атлетов.
Решение призвано выразить солидарность IBU с Украиной и олимпийским сообществом, говорится в сообщении. На прошлой неделе Россия начала военную операцию на Украине, которую осудили западные страны и ввели в ответ масштабные санкции.
Ранее Международный олимпийский комитет призвал спортивные организации отменить или перенести все международные соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также запретить государственные символики этих стран.