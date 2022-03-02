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Общество

В Петербурге отменили QR-коды в общественных местах

Ведомости

QR-коды для посещения музеев, выставок ресторанов, торговых центров, фитнес-центров и концертов отменяются в Санкт-Петербурге с 4 марта, сообщили в пресс-службе администрации города. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

«В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании предписания главного государственного санитарного врача по городу Санкт‑Петербургу губернатор Александр Беглов утвердил соответствующие изменения в постановление правительства», — говорится в сообщении.

Жители Санкт-Петербурга с 4 марта смогут посещать все объекты и мероприятия без предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании, вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител к возбудителю COVID-19.

Без QR-кодов можно будет посещать торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения, дома отдыха, рестораны, кафе, музеи и выставки, бассейны и фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, другие объекты, предназначенные для развлечений и досуга, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные и конгрессно-выставочные мероприятия.

Помимо этого разрешенную численность участников культурных, спортивных, конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий увеличат с 20 до 100 человек. Снятие ограничений коснется и сотрудников старше 60 лет —  в городе отменят требование о переводе этой категории населения на дистанционный режим работы. 

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 4 514 случаев заболевания COVID-19, сообщил оперштаб по городу. Всего с начала пандемии в Петербурге выявили более 1,4 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России. Выздоровели более 1,2 млн человек, умерли 32 034. 

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 57,8% при цели в 80%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что заболеваемость COVID-19 снижается в 75 регионах России, а растет в шести. По ее словам, 97% случаев заражения коронавирусом протекают как ОРВИ или бессимптомно. 95,1% образцов, взятых у зараженных россиян, приходится на «омикрон», добавила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных