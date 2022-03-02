В Петербурге отменили QR-коды в общественных местах
QR-коды для посещения музеев, выставок ресторанов, торговых центров, фитнес-центров и концертов отменяются в Санкт-Петербурге с 4 марта, сообщили в пресс-службе администрации города. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
«В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании предписания главного государственного санитарного врача по городу Санкт‑Петербургу губернатор Александр Беглов утвердил соответствующие изменения в постановление правительства», — говорится в сообщении.
Жители Санкт-Петербурга с 4 марта смогут посещать все объекты и мероприятия без предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании, вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител к возбудителю COVID-19.
Без QR-кодов можно будет посещать торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения, дома отдыха, рестораны, кафе, музеи и выставки, бассейны и фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, другие объекты, предназначенные для развлечений и досуга, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные и конгрессно-выставочные мероприятия.
Помимо этого разрешенную численность участников культурных, спортивных, конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий увеличат с 20 до 100 человек. Снятие ограничений коснется и сотрудников старше 60 лет — в городе отменят требование о переводе этой категории населения на дистанционный режим работы.
За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 4 514 случаев заболевания COVID-19, сообщил оперштаб по городу. Всего с начала пандемии в Петербурге выявили более 1,4 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России. Выздоровели более 1,2 млн человек, умерли 32 034.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 57,8% при цели в 80%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что заболеваемость COVID-19 снижается в 75 регионах России, а растет в шести. По ее словам, 97% случаев заражения коронавирусом протекают как ОРВИ или бессимптомно. 95,1% образцов, взятых у зараженных россиян, приходится на «омикрон», добавила она.