В России за сутки выявили 79 863 случая коронавируса
За последние сутки в стране зафиксировали 79 863 случая коронавируса, были госпитализированы 8 242 человека, что на 11,3% меньше показателя субботы. Умерли 744 пациента, вылечились от заболевания 149 060 человек, сообщил оперштаб.
В Москве за сутки положительный тест на COVID-19 получил 1901 человек, госпитализированы 250 граждан. Сейчас на ИВЛ находятся 254 пациента, умерли 75 заболевших.
Смертность от COVID-19 январе 2022 г., по предварительным данным Росстата, снизилась более чем на 53% по сравнению с декабрем 2021 г. и составила 35 542 человека. В декабре смертность от COVID-19 составила 54 630 человек.