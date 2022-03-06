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В России за сутки выявили 79 863 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в стране зафиксировали 79 863 случая коронавируса, были госпитализированы 8 242 человека, что на 11,3% меньше показателя субботы. Умерли 744 пациента, вылечились от заболевания 149 060 человек, сообщил оперштаб.

В Москве за сутки положительный тест на COVID-19 получил 1901 человек, госпитализированы 250 граждан. Сейчас на ИВЛ находятся 254 пациента, умерли 75 заболевших.

Смертность от COVID-19 январе 2022 г., по предварительным данным Росстата, снизилась более чем на 53% по сравнению с декабрем 2021 г. и составила 35 542 человека. В декабре смертность от COVID-19 составила 54 630 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных