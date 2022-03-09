В Кремле не увидели оснований отменять курортный сезон в Крыму и на Кубани
Вооруженные силы России делают все для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, будет ли в этом году открыт курортный сезон в Крыму и на Кубани и есть ли основания не планировать поездки туда этим летом.
«Мне неизвестно о том, что кто-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма и Севастополя. Вы знаете, окружение там недружественное, но, с другой стороны, наши вооруженные силы и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе. Поэтому сейчас никаких оснований для того, чтобы ставить это под сомнение, я не вижу», — заявил Песков.
Утром 24 февраля, в первый день военной операции России на Украине, Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России. Под ограничения попали зоны полетов аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 2 марта, впоследствии ее продлили до 14 марта.
После объявления о начале спецоперации России на Украине западные страны, в том числе Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия зеркально закрыла свое небо для таких стран. Евросоюз 25 февраля также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России. 9 марта Великобритания заявила, что будет рассматривать полет российских самолетов над страной или их посадку на ее территории как уголовное преступление.