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Запрет на полеты в аэропорты юга России продлен до 14 марта

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Ограничения на использование воздушного пространства в зоне полетов аэропортов юга России были продлены до 3:45 мск 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба оператора аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы «Аэродинамика».

«По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полетов аэропортов юга России до 14 марта 03:45 (время московское)», — говорится в релизе (цитата по «РИА Новости»).

Утром 24 февраля, в первый день военной операции России на Украине, Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России. Под ограничения попали зоны полетов аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 2 марта, впоследствии ее продлили до 8 марта. Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты, в том числе аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

После начала боевых действий на Украине европейские страны одна за другой начали закрывать свое небо для российских воздушных судов. С 28 февраля воздушное пространство для России закрыто на уровне Евросоюза. Это требование касается всех воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками и зарегистрированных в России, и тех, которые не зарегистрированы в России, но каким-либо образом контролируются российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом. Россия ответила зеркально. Евросоюз 25 февраля также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных