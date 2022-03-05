Запрет на полеты в аэропорты юга России продлен до 14 марта
Ограничения на использование воздушного пространства в зоне полетов аэропортов юга России были продлены до 3:45 мск 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба оператора аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы «Аэродинамика».
«По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полетов аэропортов юга России до 14 марта 03:45 (время московское)», — говорится в релизе (цитата по «РИА Новости»).
Утром 24 февраля, в первый день военной операции России на Украине, Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России. Под ограничения попали зоны полетов аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 2 марта, впоследствии ее продлили до 8 марта. Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты, в том числе аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
После начала боевых действий на Украине европейские страны одна за другой начали закрывать свое небо для российских воздушных судов. С 28 февраля воздушное пространство для России закрыто на уровне Евросоюза. Это требование касается всех воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками и зарегистрированных в России, и тех, которые не зарегистрированы в России, но каким-либо образом контролируются российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом. Россия ответила зеркально. Евросоюз 25 февраля также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России.