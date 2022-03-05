Запрет на полеты в аэропорты юга России продлен до 14 марта

После начала боевых действий на Украине европейские страны одна за другой начали закрывать свое небо для российских воздушных судов. С 28 февраля воздушное пространство для России закрыто на уровне Евросоюза. Это требование касается всех воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками и зарегистрированных в России, и тех, которые не зарегистрированы в России, но каким-либо образом контролируются российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом. Россия ответила зеркально. Евросоюз 25 февраля также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России.