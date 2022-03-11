В России за сутки выявили 50 743 случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 50 743 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 60 000 случаев третий день подряд. 674 пациента скончались от COVID-19 за сутки.
За весь период в России выявили 17 242 043 случая заражения. 15 194 927 пациентов вылечились от COVID-19 за этот период, 359 585 – скончались.
В Москве за сутки выявили 2102 случая болезни – показатель превысил уровень в 2000 впервые с 5 марта. 221 человек за сутки был госпитализирован с COVID-19, 58 – скончались.
Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом выявили в Санкт-Петербурге – 2595 случаев, Башкортостане – 2501, Свердловской области – 2263, Иркутской области – 1871, Челябинской области – 1648 случаев.
По данным оперштаба на 4 марта, уровень коллективного иммунитета в России составляет 56%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали почти 88 млн россиян, а полностью привились 84,1 млн человек.