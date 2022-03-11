ФСБ сообщила о задержании авторов писем о «минировании» в России и Белоруссии
Правоохранители России и Белоруссии задержали восьмерых участников интернет-сообщества в возрасте от 13 до 21 года, которые рассылали письма о ложном минировании детсадов, школ и торговых центров, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«ФСБ РФ совместно с МВД и СК РФ во взаимодействии с KГБ Республики Белоруссия на территории России и Белоруссии задержаны 8 участников интернет-сообщества возрастом от 13 лет до 21 года, причастных к массовому распространению с декабря 2021 г. анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти», — сообщили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»).
В службе рассказали, что молодые люди подозреваются в серии заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах в России и Белоруссии. Правоохранители задержали также двух предполагаемых лидеров – двух подростков 16-ти лет из Подмосковья и Витебской области. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ, которые предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы. Также ведомство подсчитывает ущерб, который причинили злоумышленники.
Волна ложных сообщений о минировании и подготовке взрывов в разных городах России началась в ноябре 2019 г. Угрозы затронули магазины, школы, больницы и административные здания. 18 декабря того же года неизвестные сообщили о минировании крупнейших вокзалов Москвы, аэропортов и семи районных судов. После этого полиция и спасатели проверили более 1000 столичных объектов, в ходе проверки угроз на улицы вывели около 170 000 человек.
С начала 2022 г. случаи массовой рассылки сообщений о минировании участились вновь. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал 19 января, что угрозы о взрывах в детсадах, школах и колледжах получили в большинстве регионов страны. Большинство «заминированных» учреждений находились в крупных городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
В начале февраля ФСБ сообщила о задержании 14 человек, подозреваемых в рассылке угроз о минировании, в том числе киевского студента 2003 года рождения. Ранее по такому же подозрению был задержан 14-летний ученик одной из гимназий Екатеринбурга.