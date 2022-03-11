ФСБ сообщила о задержании авторов писем о «минировании» в России и Белоруссии

В службе рассказали, что молодые люди подозреваются в серии заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах в России и Белоруссии. Правоохранители задержали также двух предполагаемых лидеров – двух подростков 16-ти лет из Подмосковья и Витебской области. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ, которые предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы. Также ведомство подсчитывает ущерб, который причинили злоумышленники.