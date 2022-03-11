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Общество

Губернаторы и госорганы закрывают свои аккаунты в Instagram

Ведомости

Российские губернаторы и государственные органы начали массово закрывать свои официальные аккаунты в Instagram на фоне требования Генпрокуратуры признать владельца соцсети — компанию Meta — экстремистской организацией. 

В частности, о закрытии своего аккаунта уже объявили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и другие. 

Помимо этого, о закрытии аккаунтов в Instagram объявил мэр Москвы Сергей Собянин, Генпрокуратура, Следственный комитет и Министерство внутренних дел. 

Ранее сегодня Генпрокуратура направила Роскомнадзору требование ограничить доступ к соцсети Instagram в России. Также прокуратура просит суд признать материнскую компанию соцсети — Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

По данным ведомства, в Instagram систематически размещаются публикации, где граждан России призывают к участию «в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием». Facebook же ранее сочли причастным к нарушениям «основополагающих прав и свобод человека», в том числе граждан России. 

Такой шаг был сделан после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет будет снят для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.

Следственный комитет (СК) России, в свою очередь, возбудил против Meta уголовное дело по ст. 280 и 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности). Ведомство даст правовую оценку действиям Стоуна и других сотрудников американской компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных