Губернаторы и госорганы закрывают свои аккаунты в Instagram
Российские губернаторы и государственные органы начали массово закрывать свои официальные аккаунты в Instagram на фоне требования Генпрокуратуры признать владельца соцсети — компанию Meta — экстремистской организацией.
В частности, о закрытии своего аккаунта уже объявили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и другие.
Помимо этого, о закрытии аккаунтов в Instagram объявил мэр Москвы Сергей Собянин, Генпрокуратура, Следственный комитет и Министерство внутренних дел.
Ранее сегодня Генпрокуратура направила Роскомнадзору требование ограничить доступ к соцсети Instagram в России. Также прокуратура просит суд признать материнскую компанию соцсети — Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
По данным ведомства, в Instagram систематически размещаются публикации, где граждан России призывают к участию «в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием». Facebook же ранее сочли причастным к нарушениям «основополагающих прав и свобод человека», в том числе граждан России.
Такой шаг был сделан после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет будет снят для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.
Следственный комитет (СК) России, в свою очередь, возбудил против Meta уголовное дело по ст. 280 и 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности). Ведомство даст правовую оценку действиям Стоуна и других сотрудников американской компании.