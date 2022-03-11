Mir Pay сообщила о трудностях в работе сервиса

«Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее. В ближайшее время скорость работы карт в сервисе будет увеличена», — говорится в сообщении.