Mir Pay сообщила о трудностях в работе сервиса
Мобильная платежная система Mir Pay сообщила о возможном замедлении работы сервиса в связи с большим количеством загрузок новых карт, передает «РИА Новости».
«Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее. В ближайшее время скорость работы карт в сервисе будет увеличена», — говорится в сообщении.
Mir Pay является мобильным приложением платежной системы «Мир» и аналогом других платежных сервисов, таких как Apple Pay и Google Pay. Mir Pay позволяет пользователям совершать бесконтактную оплату при помощи смартфона. Приложение доступно только для владельцев Android-устройств.