Власти Подмосковья отменили масочный режим
Власти Московской области вслед за Москвой отменили обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, говорится в Telegram-канале оперштаба Подмосковья по борьбе с коронавирусом
«В Московской области отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях», — говорится в сообщении. Также власти региона и Роспотребнадзор прекратят проверки за соблюдением рекомендаций по профилактике COVID-19
С 15 марта в Москве отменили значительную часть коронавирусных ограничений, в том числе требование носить маски. По словам мэра города Сергея Собянина, такое решение принято из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации. Отмена обязательных антиковидных мер на предприятиях, по его словам, поддержит бизнес в условиях санкций.
14 марта оперштаб сообщил, что в России за сутки выявили 41 055 случаев заражения коронавирусом – это минимум с 21 января. В Московской области было зарегистрировано 772 случая заражения, показатель не превышает отметку в 1000 с 6 марта. Также за сутки госпитализировали с COVID-19 69 человек, а скончались от вируса 22 пациента.