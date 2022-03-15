Власти Подмосковья отменили масочный режим

14 марта оперштаб сообщил, что в России за сутки выявили 41 055 случаев заражения коронавирусом – это минимум с 21 января. В Московской области было зарегистрировано 772 случая заражения, показатель не превышает отметку в 1000 с 6 марта. Также за сутки госпитализировали с COVID-19 69 человек, а скончались от вируса 22 пациента.