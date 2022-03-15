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Власти Подмосковья отменили масочный режим

Ведомости

Власти Московской области вслед за Москвой отменили обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, говорится в Telegram-канале оперштаба Подмосковья по борьбе с коронавирусом

«В Московской области отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях», — говорится в сообщении. Также власти региона и Роспотребнадзор прекратят проверки за соблюдением рекомендаций по профилактике COVID-19

С 15 марта в Москве отменили значительную часть коронавирусных ограничений, в том числе требование носить маски. По словам мэра города Сергея Собянина, такое решение принято из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации. Отмена обязательных антиковидных мер на предприятиях, по его словам, поддержит бизнес в условиях санкций.

14 марта оперштаб сообщил, что в России за сутки выявили 41 055 случаев заражения коронавирусом – это минимум с 21 января. В Московской области было зарегистрировано 772 случая заражения, показатель не превышает отметку в 1000 с 6 марта. Также за сутки госпитализировали с COVID-19 69 человек, а скончались от вируса 22 пациента.

Ранее по теме: В Москве отменили значительную часть коронавирусных ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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