В России за сутки зарегистрировали 36 678 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 36 678 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 19 января. Скончались от COVID-19 за сутки 558 пациентов.
За период пандемии в России выявили 17 412 919 заболевших. Вылечились от коронавируса 15 704 022 пациента, умерли от него 361 902 человека.
В Москве за сутки выявили 999 случаев заражения – показатель не превышает отметку в 1000 случаев второй день подряд. 193 пациента госпитализировали за сутки с COVID-19 за сутки, 162 человека находятся на ИВЛ.
Высокий суточный прирост заболеваемости также выявили в Свердловской области – 1878 случаев, Башкортостане – 1546, Иркутской области – 1298, Санкт-Петербурге – 1264, Ростовской области – 1118 случаев.
По данным на 11 марта, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России продолжает снижаться и достиг 53,6%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 88,3 млн россиян, а полностью привились 84,5 млн человек.