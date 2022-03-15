Fox News сообщил о гибели своего оператора под Киевом
Оператор телеканала Fox News Пьер Закржевски погиб под Киевом, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего новостной программы Fox News Джона Робертса. В ходе инцидента в понедельник ранение получил и корреспондент телеканала Бенджамин Холл.
«Ужасные новости: оператор телеканала Fox News Пьер Закржевски был убит в результате той же атаки, в которой был ранен корреспондент Бенджамин Холл. Я работал с Пьером много раз по всему миру. Он был прекрасным человеком. От всего сердца посылаю свои молитвы жене Пьера и его семье», — написал Робертс в Twitter.
Информацию о ранении корреспондента Бенджамина Холла в понедельник подтвердили в Пентагоне. Военное ведомство США также отметило, что собирает информацию об инциденте.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также «денацификацию и демилитаризацию» Украины. 2 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.