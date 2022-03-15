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Fox News сообщил о гибели своего оператора под Киевом

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Оператор телеканала Fox News Пьер Закржевски погиб под Киевом, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего новостной программы Fox News Джона Робертса. В ходе инцидента в понедельник ранение получил и корреспондент телеканала Бенджамин Холл.

«Ужасные новости: оператор телеканала Fox News Пьер Закржевски был убит в результате той же атаки, в которой был ранен корреспондент Бенджамин Холл. Я работал с Пьером много раз по всему миру. Он был прекрасным человеком. От всего сердца посылаю свои молитвы жене Пьера и его семье», — написал Робертс в Twitter.

Информацию о ранении корреспондента Бенджамина Холла в понедельник подтвердили в Пентагоне. Военное ведомство США также отметило, что собирает информацию об инциденте.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также «денацификацию и демилитаризацию» Украины. 2 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных