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Скворцова сообщила об эффективности новой вакцины против «стелс-омикрона»

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Новая российская вакцина против коронавируса «Конвасэл» сможет защитить человека от заражения штаммом «стелс-омикрон», сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Препарат от COVID-19 «Конвасэл» разработал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, Минздрав зарегистрировал его в пятницу.

«Мы действительно видим выработку комбинированного иммунитета с очень высокими защитными свойствами, со 100% сероконверсией. То есть в 100% случаях выявляются высокие титры иммуноглобулина G к N-белку, и при этом вырабатываются специфические клетки и клеточный иммунитет, появляются центральные клетки памяти, а это залог длительного сохранения защитных свойств вакцины», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

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Вакцина «Конвасэл» создана на основе рекомбинантного белка N вируса SARS-CoV-2. Препарат направлен на формирование клеточного иммунитета у привитого. ФМБА получил от Минздрава разрешение на проведение первой и второй фаз клинических испытаний «Конвасэла» 19 июля прошлого года. Отмечалось, что в исследовании задействованы 200 добровольцев 18-60 лет.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее назвал март и апрель ключевыми месяцами по развитию эпидемиологической ситуации и призвал пройти ревакцинацию от коронавируса. Он также отмечал, что у «стелс-омикрона» — варианта «омикрона» ВА.2 – есть все шансы стать доминирующим штаммом. «Стелс-омикрон» распространяется в популяции еще быстрее, чем изначальный вариант «омикрона» ВА.1.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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