Скворцова сообщила об эффективности новой вакцины против «стелс-омикрона»

«Мы действительно видим выработку комбинированного иммунитета с очень высокими защитными свойствами, со 100% сероконверсией. То есть в 100% случаях выявляются высокие титры иммуноглобулина G к N-белку, и при этом вырабатываются специфические клетки и клеточный иммунитет, появляются центральные клетки памяти, а это залог длительного сохранения защитных свойств вакцины», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).