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Общество

Мурашко призвал россиян не делать больших запасов лекарств

Ведомости

Поставка лекарственных препаратов в Россию и их производство продолжаются, делать запасы на несколько месяцев не нужно, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 24».

Глава министерства подчеркнул, что скачков цен на лекарства нет.

«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», — сказал Мурашко (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что лекарства производятся и поставляются, поэтому не стоит пытаться сделать запас препаратов на три-шесть месяцев.

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Ситуация на рынке лекарств в России сейчас стабильная, все фармкомпании продолжают работать, говорил ранее Мурашко на селекторном совещании с регионами. По его словам, объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году опережают показатели прошлого года.

Не видят проблем и дистрибуторы и производители препаратов, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. При этом последние дни в России наблюдается ажиотажный спрос на некоторые препараты, в частности препарат для лечения болезней щитовидной железы «L-тироксин», но проблем с производством и запасами препарата нет, заявила Самойлова.

После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций в отношении России импортные медицинские изделия, включая оборудование, а также расходные материалы, у дистрибуторов подорожали на 20–70%, сообщали «Ведомостям» участники рынка.

8 марта правительство временно запретило вывозить из России медицинские изделия иностранного производства. Согласно документу, из страны нельзя вывозить медизделия, доставленные из государств, которые присоединились к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Запрет на вывоз будет действовать до 31 декабря 2022 г.

Международные фармкомпании Pfizer, Lilly, AbbVie ранее объявили, что не будут проводить клинические испытания своих препаратов в России. Представители Sanofi и MSD сообщили «Ведомостям», что также откажутся от испытаний в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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