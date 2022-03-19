Мурашко призвал россиян не делать больших запасов лекарств

Ситуация на рынке лекарств в России сейчас стабильная, все фармкомпании продолжают работать, говорил ранее Мурашко на селекторном совещании с регионами. По его словам, объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году опережают показатели прошлого года.